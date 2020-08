“Yo estoy expuesto a que en cualquier partido, juegue bien o juegue mal a las críticas. De todas las críticas tomo las que me pueden ayudar, pero sí lo puedo decir, los errores que he cometido en las finales pasadas y que esto no lo había dicho antes, me han dolido mucho, porque siento que he cometido errores en partidos en los que nadie desearía cometerlos, lastimosamente a mí me ha pasado dos veces”.