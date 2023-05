Alex López disfruta su gran clásico agradecido con la afición y sin resentimientos

Alex López convirtió uno de los goles más significativos para él, demostrándose a sí mismo que sí puede destacar en partidos importantes. Era algo que el hondureño anhelaba y siempre había querido, pero que no se le había dado.

“Teníamos que sacar un resultado positivo. La afición lo necesitaba; nosotros lo necesitábamos...” expresó Löpez recién finalizado el juego, en declaraciones a FUTV.

Lejos de mostrar aires triunfalistas, el volante aseguró que saben de qué es capaz Saprissa. “Esto es solo un paso. Tenemos que seguir con lo que venimos haciendo”, aseguró el catracho. Tampoco hubo lugar en sus declaraciones para la palabra revancha, ni siquiera para sacar en cara cuánto se le ha criticado en otras ocasiones.

Con humildad, aseguró que solo debe seguir trabajando y disfrutar cada partido con Alajuelense. “Porque no sé cuando voy a estar”. Cuando se quite la rojinegra, no tendrá más que agradecimiento para la afición y la institución rojinegras.

Señalado por muchos aficionados como “pecho frío”, el hondureño hizo que el Estadio Alejandro Morera Soto vibrara, que las gradas retumbaran y que los seguidores del equipo Liga Deportiva Alajuelense soñaran con que sí es posible, que la gran final no es imposible y que también pueden aspirar al título.

López ha tenido un buen torneo, pero los infortunios siempre quedan en la memoria. Por ejemplo, ocurrió en aquel partido contra Herediano en el Estadio Fello Meza, cuando cometió una falta de penal, en una acción torpe e innecesaria.

Poco después, en la semifinal contra Cartaginés, volvió a quedar como el villano de la película cuando iba a recibir un balón, pero Kenneth Cerdas se le anticipó y culminó en un gol de Marcel Hernández. La mayoría de la afición culpó al hondureño por ese gol, pero si se analiza la acción detenidamente, el problema fue que le dieron un pase comprometido desde atrás.

Ese día no hizo declaraciones, pero en su interior, Alex López pensaba que era increíble que siempre le sucedieran cosas así. Lejos de entrar en conflicto consigo mismo, optó por seguir adelante porque es uno de los líderes del vestuario rojinegro.

Alajuelense ingresó a la fase final y probablemente nadie hubiera pensado que López sería uno de los jugadores destacados en el primer partido contra Saprissa. En términos generales, el equipo Liga Deportiva Alajuelense superó a Saprissa en todas las líneas, pero Alex López marcó la diferencia. Poco después de que Alajuelense se pusiera en ventaja con el autogol de Pablo Arboine, López también venció a Kevin Chamorro.

El mediocampista hondureño fue una figura destacada y generó una verdadera locura en el Estadio Morera Soto. Increíble pero cierto, su gol fue celebrado con más euforia que el tercer gol, anotado por Carlos Mora.

Quizás, la única persona que creía en él era la capitana de Alajuelense. El club llevó a cabo una dinámica en redes sociales en la que preguntaban a cada jugadora quién era su jugador favorito del equipo masculino. Sin dudarlo, ella respondió: Alex López.

Alajuelense demostró su ambición y su buen fútbol. Esta vez no se conformaron con llegar, sino que hubo goles y el domingo irán a Tibás con una ventaja de 3 a 0 en la serie.