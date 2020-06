“La intensidad que le metimos al partido fue muy buena, en el primer tiempo, aparte del gol que hacemos, pegamos la bola en el poste dos veces que no entiendo cómo no entran. Ya después, como decís, no es que nos está costando, sino que ellos tienen suerte, porque de un tiro a marco, pues el delantero tiene esa virtud de siempre ir detrás del balón y le quedó el segundo gol, en sí, si no hubiese sido de esa manera, ellos no nos hubiesen empatado”, afirmó López.