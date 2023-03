Alex López al ver a Róger Rojas pidiendo que oren por él: ‘Me pegó un escalofrío muy feo’

Alex López tiene toda la fe de que Róger Rojas superará la prueba que afronta, esa en la que la gran prioridad es su vida.

El fútbol los unió en Honduras. Eran dos chiquillos que soñaban con ser futbolistas, que tenían talento y que por sus características, se complementaban muy bien en la cancha.

Uno ponía pases de lujo y el otro simplemente definía con su exquisito olfato goleador. Ocurrió en el Olimpia y la historia se repitió en Liga Deportiva Alajuelense.

Alex López conmovido por situación que atraviesa Róger Rojas

Los dos encontraron en Costa Rica un país que realmente les gustó, que inclusive los hace pensar en radicarse aquí definitivamente.

Son muy buenos amigos y el domingo pasado fue un momento muy emotivo no solo para Róger Rojas, quien confesó que se le vinieron las lágrimas cuando vio que la afición de Alajuelense presente en el Lito Pérez lo coreó.

También lo fue para Alex López, porque era testigo en primera fila de ese homenaje que el Puerto y la Liga le hicieron a Ro-Ro, quien a mediados de febrero dio a conocer que hacía una pausa en su carrera futbolística por una situación de salud, que desea mantener en reserva.

“La verdad que parece mentira, pero duele, más que todo uno que lo conoce desde pequeño, porque creo que a nadie le gustaría pasar por eso y más a una persona tan cercana como lo es Róger. Sabemos que está en un momento difícil, pero él siempre tiene la esperanza y tiene mucha fe de que va a salir adelante”, expresó Alex López en declaraciones recopiladas por la Unafut.

Aquel video en el que Ro-Ro contaba su situación y lloraba, implorándole a los aficionados que oren por él, fue muy fuerte para el mediocampista que suma cinco años de militar en la Liga.

“La verdad que te lo digo, se me salían las lágrimas, pero lastimosamente uno lo único que puede hacer es solo pedirle a Dios y que todo salga de la mejor manera.

”Sin mentirte, cuando yo veo el video me pegó un escalofrío muy feo, porque no es fácil que una persona tan cercana pase una situación de esas. Sabemos lo importante que es el fútbol para él y de un momento a otro que te digan que no es que tu carrera depende, sino es que tu vida depende de cuidados, entonces me dolió más eso que se pudiera parar en el fútbol”.

Entre lágrimas Róger Rojas a las aficionados: ‘Oren por mí'

Dijo que ante una situación así, él piensa en la familia, en la esposa, en los hijos y en los padres.

El papá de Ro-Ro, Aníbal Rojas, fue testigo de ese homenaje en el Puerto.

“Desde Honduras visitando a mi hijo, dándole fuerzas en esto que está pasando ahorita. Primero Dios él se recupere pronto. La verdad que Róger es querido en Costa Rica y para nosotros es un orgullo”, destacó Aníbal Rojas.