“Yo fui a ver el partido y (los aficionados ramonenenses) me decían que era parte del acuerdo, pero realmente ningún dirigente me aclaró y ahí quedó. Personalmente no lo vi mal, cuando todo se dio fue muy veloz; es diferente. Yo no sentí malicia por lo rápido que fue el acuerdo y cercano al domingo entonces no dio tiempo”, añadió.