Con los pocos que he hablado, no están dispuestos a ir a paro, entienden que aunque no quieren, saben que el Ministerio dijo que las condiciones se pueden dar. Hay que reconocer que los clubes están haciendo un esfuerzo de perder taquillas y hasta este momento no nos han dicho que van a tocar las garantías de los jugadores, que ese es un tema del que estamos muy pendientes.