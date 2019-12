“Óscar no quiso salir a hablar y yo tampoco hablé porque lo respeto. Él me llamó y logramos lo que logramos, que era clasificar al Mundial. Todos ganaron plata por todo lado, fue extraordinario. Óscar no quiso venir a discutir nada, porque evidentemente cuando hay un mercadeo negativo, de lo que hiciste, es malo, es horroroso”, manifestó Larrea.