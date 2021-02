“Esta Concacaf por todo lo que ha sucedido va a partido único. Es solo un juego, se ha visto esa localía fuerte del fútbol tico. Aquí cambia que es solo un partido, pero son dos equipos de acá, especular o decir algo, no va. Sabemos que será difícil, la Liga viene bien, trabaja bien, tiene un plus... Ahora viene Saprissa con gente de la casa y refuerzos importantes. Se especuló días atrás que no tenía refuerzos, pero usted les ve a los que llegaron la actitud que siempre tiene que tener el jugador del Saprissa”, explicó.