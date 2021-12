Albert Rudé: ‘Yo respeto muchísimo a Bryan Ruiz’

Albert Rudé afirma que ha cuidado todos los detalles para el partido decisivo de este domingo entre Alajuelense y Saprissa. (Fanny Tayver Marín)

Alajuelense se juega mucho este domingo en el Morera Soto y así lo entiende Albert Rudé. Es el partido más importante para la Liga, porque decidirá si Saprissa o la Liga avanza a la gran final. En este momento el marcador está 2 a 1 a favor de los morados.

Sin embargo, faltan 90 minutos, o quizás hasta más, porque la serie podría irse a tiempos extra y hasta penales. Y según Rudé, la Liga está preparada para todo. Además, el técnico se refirió a la situación de Bryan Ruiz, pues el capitán fue un cambio de tiempo el jueves pasado.

¿Qué tan diferente será este partido? ¿Se verá la mejor versión de la Liga?

Este partido sí que es definitorio y por tanto tenemos que sacar nuestra mejor versión para lo que queremos, que es ganar, sabemos que tenemos que ganar el partido y acceder a la gran final. Entonces, estamos preparando todo, como siempre hasta el más mínimo detalle y muy concienciados de la Liga que necesitamos ver para conseguir nuestro objetivo que es pasar a la gran final.

¿Utilizará a jugadores que tal vez no han tenido tanta participación como un Bryan Ruiz ya en esta instancia que puede ser definitoria?

Cuando hablamos de poner toda la carne en el asador, primeramente lo decimos en el término de ir a por todas, ya mentalmente, emocionalmente. Luego del plan de juego que sea para ir a ganar el partido y después también el tema de los jugadores.

Los que creemos que nos pueden dar más para conseguir esa finalidad de ganar y también los que van a acompañarlos, jugadores que puedan dar esos pequeños planes B, C, D y E que puedan aparecer dependiendo del resultado, dependiendo de cómo van los goles, de si hay prórroga, de si hay penales, porque hay muchas cosas que pueden llegar a suceder y que las tenemos planteadas y que debemos responder ante ellas.

¿Tácticamente cuánto cambia este partido?

Tácticamente cambian todos los partidos, todos los partidos son contextos nuevos, es una historia nueva, cada partido tiene su propia historia y tácticamente cambian matices. Las ideas básicas, los pilares básicos se van a mantener como siempre hemos tratado.

A veces se ha podido más, a veces se ha podido menos por el contexto de juego, pero esas ideas pilares van a estar ahí y luego los ajustes tácticos que estamos haciendo según lo que sucedió en el partido de ida, el análisis que hemos hecho y tratando de buscar siempre las ventajas para ir a ganar el partido.

¿Tiene la alineación confirmada?

Tenemos el entrenamiento grabado y prárticamente podría decir que está todo decidido, en el once, no en los 18, porque tenemos que empezar a estudiar un poco de si hay una posible prórroga, el tema de los jugadores que sí nos pueden dar lo que necesitamos en la prórroga que es alargar el tiempo de competición después de venir compitiendo cada tres días desde hace unas semanas.

El tema de los penales, el tema de salir a buscar el partido como nosotros queremos, son condicionantes que se tienen que estudiar muy bien para escoger a los mejores y estar seguros de que te pueden dar aquello que el equipo en el momento adecuado.

¿Se ha dado énfasis a la definición?

Desde hace mucho tiempo atrás se viene haciendo énfasis en la contundencia porque es que las áreas pesan muchísimo en el fútbol. Una cosa es el trámite del juego, que como saben nosotros intentamos dominar siempre con balón, pero al final las áreas son las que pesan.

Si estás bien defendiendo tu área y estás bien atacando la otra tienes más posibilidades y si encima tienes un buen trámite de juego las posibilidades son más altas, pero no garantizadas porque esto es fútbol y no sabes lo que puede pasar. Nos enfocamos en poder dominar el trámite del juego y sobre todo las áreas, porque en una final son determinantes.

Se le criticaron los cambios del jueves. ¿Cuánto crédito se juega este domingo?

Desde que llegué aquí sabía lo que se me exigía como objetivo final y sabía que cada partido se tenía que ganar porque este club es muy grande y cuando estás en un club tan grande sabes de la exigencia diaria de cada uno de los partidos, que tienes que ir a ganarlos y se tiene que ganar porque si no habrá disconformidad y es totalmente natural en un club grande.

Desde el primer momento en el que acepté este trabajo entendí eso y lo acepté. Cuando se plantea una final que es una serie a 180 minutos tienes que tomar decisiones en función de estos 180 minutos, que es muy diferente a jugar un partido de 90.

A mí me pagan y me contratan para tomar esas decisiones. Yo lo trato de hacer de una forma estratégica y buscando siempre el ganar y el poder salir de aquí con una victoria que nos deje en la gran final. Siempre todas las decisiones que tomo van en esa dirección, las que tomé el otro día no es la excepción y creo que dejamos la serie abierta para hacernos fuertes con nuestra gente, tener un plan para poder sacar esto adelante como lo hemos entrenado y simplemente esto.

Acepto la exigencia, las críticas cuando vienen, escucho y no tengo problema en reconocer cuando me equivoco. Pero la gente tiene que entender que todas las decisiones que tomamos los entrenadores las hacemos para el bien del equipo, intentando siempre conseguir lo que necesitamos para ganar, que es lo que se nos exige como resultado u objetivo final y eso es lo que he hecho desde que llegué y lo que voy a seguir haciendo hasta el día que no esté.

Algunos aficionados dicen que fue irrespetuoso usar a Bryan Ruiz como cambio de tiempo. ¿Cual es su mensaje sobre eso?

Todas las críticas y las opiniones las respeto, las escucho, no tengo problemas en eso y yo creo que el respeto es otra cosa muy diferente en mis valores, en como yo personalmente entiendo el respeto.

Yo respeto muchísimo a Bryan, creo que se lo demuestro cada día, porque además se hace respetar por quien es como jugador y como persona y la disposición que él tenía para salir en ese momento a ayudar al equipo era de 100 y así demostró su compromiso como el gran jugador y la gran persona que es. Yo no lo entendí y creo que él tampoco como una falta de respeto, sino como una ayuda al compromiso que tenemos todos en sacar esto adelante.

¿Qué espera de la gente y qué le dice a la afición en este momento?

Espero lo que ya nos encontramos en la vuelta de las semifinales contra Santos multiplicado por dos. Eso es lo que yo me espero. Yo me sentí muy arropado, el equipo se sintió arropado porque como ya lo dije, en estas eliminatorias lo pasas mal, hay momentos tanto fuera de casa como en casa, porque son eliminatorias donde juegan muy buenos equipos.

Se juega mucho y el apoyo de la afición es muy importante y yo creo que fue incondicional porque desde el primer momento en el que llegamos aquí empezamos a sentir a la gente hasta el minuto 94 que acabó el partido y salí de aquí con una sensación de apoyo total y estoy muy agradecido con la afición y sé que nos van a responder.

No les pido nada porque sé que van a estar, por lo que nos jugamos, porque es un clásico, porque merecemos estar en la final, porque merecemos cerrarla en casa por el buen torneo que hemos hecho y porque estamos preparándalo todo, desde el cuerpo técnico, jugadores, directiva, todos estamos empujando en la misma dirección y estoy seguro de que la afición también lo va a hacer.

Para que el liguismo tenga una Navidad feliz necesita que el equipo sea campeón. ¿Qué le puede decir a la afición?

Estamos para eso, nosotros estamos para responder a lo que es este club y trabajamos para ello. A veces se da, a veces no se da porque así es el fútbol y así es la vida, tú no puedes controlar todo y hay que trabajar y el objetivo está alineado con lo que quiere la afición.

Nosotros vamos a salir con toda la carne en el asador y vamos salir a muerte, vamos a salir a ganar y a pasar la gran final porque tal y co,o está trabajando el equipo desde mi visión nos lo merecemos, de forma interna, nos merecemos que nos salga bien porque estamos súper implicados echando muchas horas y mucha ilusión y creo que la afición también se lo merece.

Entonces espero que todo nos salga bien, que este domingo sea un gran partido, que sea una linda tarde, que consigamos todos juntos el objetivo y que podamos celebrarlo.

¿Cómo es su discurso previo a un partido tan importante?

Una de mis labores aquí es la del liderazgo y yo intento liderar desde una posición que siempre sea positiva y cuando nos juntamos todos y hablamos de lo que necesitamos intentamos hacerlo con positivismo, con mucha responsabilidad, transmitiendo mucha confianza, mucha certeza y seguridad de que lo que estamos haciendo es lo que nos puede ayudar y al final dejarlo todo en manos de los que realmente sacan las cosas adelante, que son los jugadores. El entrenador está aquí como facilitador, como guía, como ayuda, pero los que realmente sacan las cosas adelante son ellos y eso es lo que les he transmitido. Ellos son muy conscientes y más allá de la presión que está implícita en todos los partidos, en instancias finales, en un club grande hay que disfrutarlo, con mucha responsabilidad y hay que disfrutarlo. Merecemos estar aquí.

En un par de ocasiones mencionó los penales. ¿Ha dado énfasis a eso?

Hablábamos de detalles y claro, yo no sé si nos vamos a ir a la prórroga, yo no sé si nos vamos a ir a los penales, no lo puedo saber, pero lo que sí puedo hacer es prepararlo por si acaso y creo que esta es mi labor, de tener todos los detalles controlados y a partir de ahí dejar a los jugadores que hagan su trabajo, facilitarles, ayudarles desde la banca, pero tener todos los detalles mínimos preparados porque no sabes cuál te puede dar el pase a la gran final.

¿Qué Saprissa espera?

Es un equipo que cambia poco, tanto si juega en casa como si juega afuera. Tiene un estilo muy marcado, unas dinámicas muy marcadas y puede ajustar detalles, claro que sí, pero tenemos bastante claro lo que nos vamos a encontrar y hemos tratado de trabajar sobre esa previsión.