Albert Rudé y Alajuelense se alían a la tecnología en busca del partido perfecto contra Saprissa

Así lucen las cámaras en el Centro de Alto Rendimiento. (Prensa Alajuelense)

Alajuelense busca que no se le escape ningún detalle de cara al clásico de este sábado en el Morera Soto y por eso echa mano incluso de la tecnología.

El club instaló en setiembre el sofisticado sistema multicámaras ATV (Automatic TV) en tres de las cinco canchas del Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Turrúcares, para grabar los entrenamientos y partidos de liga menor, así como las prácticas de Primera División.

Justamente esa es la razón por la que los rojinegros se entrenaron este viernes por la tarde - noche en el CAR y no en el Morera Soto, según contó el técnico Albert Rudé.

Usted implementó la práctica de entrenar más en el Morera Soto, de ir allá previo a los juegos. ¿Por qué esta vez lo hacen en el CAR? ¿Se hospedarán en la residencia?

Hemos decidido entrenar aquí porque hay un sistema de cámaras y necesito ver el entrenamiento. En el Morera no lo tenemos. Aquí tenemos cuatro cámaras que te dan diversos ángulos, las porterías y ángulos más laterales y necesito ver ciertas cosas que queremos probar. Queremos probar este sistema de cámaras y por eso estamos aquí.

Estamos grabando todo el entrenamiento para poder tener esa información y para poder ver dónde hay que ajustar, alturas, movimientos y es importante tenerlo para utilizarlo.

¿Pondrán cámaras en el Morera?

Eso no te lo sabré decir yo. Es decir, nosotros cuando entrenamos en el Morera tenemos una cámara de mano y lo grabamos, pero este viernes necesito diversos ángulos al mismo tiempo y por eso decidimos entrenar aquí, porque tenemos los de detrás de cada portería y unos ángulos de apertura. Eso va a ser importante.

¿Cuánto tiempo le dedicará a revisar ese entrenamiento?

Nosotros acabamos el entrenamiento y ya está todo grabado, está todo subido y podemos descargarlo. Cada uno del cuerpo técnico tiene un rol en revisar, algunos revisan el tema defensivo, otro el ofensivo y otro revisa incluso si nosotros hemos estado en una buena dinámica, si los balones estaban donde tocaban, si los espacios tocaban. Intentamos revisar mucho y este sistema de cámaras nos ayuda mucho y vamos a sacarle mucho partido.

¿Cómo está viviendo el clásico, hay nerviosismo?

No, hay tranquilidad, como siempre, soy un tipo tranquilo, pero muy motivado, con muchas ganas.

¿Celso Borges podrá ser de la partida?

Celso Borges está al 100%. Hay jugadores que están al 100% y Celso es uno de ellos y ahí tomaremos nuestras decisiones para utilizarlo cuando lo creamos conveniente, ya sea de inicio o sea de cambio.

Ante Grecia se dieron rotaciones. ¿Se verá rotación otra vez contra Saprissa?

Nosotros siempre cuando preparamos los partidos intentamos llevar a los jugadores que creemos que nos puedan ayudar más en ese contexto, en ese partido.

Cada partido es diferente, las circunstancias son diferentes, el rival es diferente y por lo tanto, nuestro once puede variar en función de eso. No tenemos un once fijo que jugará siempre, sino que tratamos de adaptarnos a lo que el equipo necesita y también valorar las circunstancias de cada uno de los jugadores, tanto a nivel físico, de las cargas físicas, a nivel táctico, qué nos está dando.

A nivel emocional cómo se encuentra, a nivel psicológico, eso lo valoramos de forma interna y lo plasmamos en la elección de los 18 y de los once que inician.

¿Alonso Martínez está listo para entrar en convocatoria?

Alonso Martínez es uno de los jugadores que no está al 100% y tenemos que valorar si lo metemos en la convocatoria sabiendo que no estará al 100%.

Usted dijo que era difícil que los jugadores estuvieran al 100% para este clásico, por el desgaste del miércoles y que esperaba un 99%. ¿Porcentualmente, cómo está el equipo para enfrentar a Saprissa?

Algunos jugadores tal y como estamos previendo en nuestra planificación están a ese 99%, no habrá problema para contar con ellos y hay otros jugadores que por el propio desgaste del partido y por cómo se dieron las cosas no están a ese 99%, no se han recuperado y por lo tanto, con esos jugadores tenemos que valorar nuevamente si los vamos a llevar o no en nuestra planificación del partido.

¿Qué le ha parecido el arbitraje y cuánto le preocupa, porque es algo de lo que se habla mucho en los clásicos?

Con los árbitros siempre trato de informarme sobre los nombres, su trayectoria, en los partidos que pitan qué tendencias tienen. Yo trato de informarme evidentemente porque la información es importante para prepararlo todo, que no se escape ningún detalle.

Pero a partir de ahí yo no me meto nunca en el trabajo del árbitro y no voy a hablar nunca de los árbitros porque respeto mucho y prefiero enfocarme en aquello que yo sí puedo controlar, que es mi equipo.

Si la Liga gana, asalta la punta del campeonato donde no ha estado en todo el torneo y le mete presión a Herediano que juega hasta el día siguiente. ¿Qué puede decir de eso?

Eso es lo que buscamos. Si se acuerdan, después del partido contra Heredia hablábamos en conferencia de prensa y me preguntaban que se mantenían los puntos de distancia. Y yo dije que sí se mantienen, pero nuestra idea es llegar a la punta porque sabemos que esa primera posición te da una ventaja deportiva. Nosotros nos enfocamos para eso y estamos trabajando para eso.

Es obvio que no podemos controlar los resultados del rival, porque nosotros nos tenemos que enfocar en nuestro equipo, pero sabemos que si el rival va dejando puntos y si nosotros estamos regulares tenemos muchas más posibilidades de llegar ahí. Eso solo se consigue con trabajo y con regularidad y es lo que estamos intentando conseguir.

¿Cómo está viviendo estas últimas horas previas al clásico?

Estoy viviendo el clásico desde que acabó el partido en Grecia. Es muy diferente vivirlo en la grada como aficionado, porque estás ahí viendo el partido tranquilamente, no estás conectado emocionalmente en el partido.

No te da la posibilidad de los tres puntos, de quedar ahí arriba, de abrir esa brecha que nos interesa mucho con los otros equipos, es muy diferente vivirlo desde adentro.

Lo estoy disfrutando mucho y creo que es un partido para disfrutar, más allá de que sabemos lo que nos jugamos, soy consciente de la importancia, pero lo estoy disfrutando mucho.

¿Qué opina de que Cristian Rodríguez por primera vez pitará un clásico?

No entro en valoraciones, todos los que estamos trabajando en este medio somos profesionales y estamos preparados para asumir nuestras responsabilidades.

¿Qué piensa del Saprissa de Mauricio Wright?

He visto mucho al Saprissa, en torneo nacional, en torneo internacional y he visto los clásicos anteriores y me parece que es un equipo que juega muy bien, que tiene criterio, tiene muy bien pie adentro, mete mucha gente a juntarla para después jugar afuera y con sus desequilibrios por banda llegar con mucha gente al área en primera y segunda línea para centrar y meter muchos goles de acción por fuera.

Es un equipo que cuando tiene que defender también defiende bien, que cuando tiene que contraatacar lo hace bien, es un equipo muy completo y por eso está ahí, está peleando en la Concacaf y está peleando para clasificar.

Sabemos que va a ser un partido duro, tenemos al rival estudiado, hemos visto los clásicos propios, que viendo al Saprissa jugar contra Alajuelense, que es el criterio más claro al ver a un equipo contra el otro, ver a un jugador contra el otro, no es imaginarlo.

Vimos el de Concacaf y te podés imaginar el partido. Tenés que hacer el esfuerzo de decir ahí voy a tener a este jugador, a este otro y cuando ves los anteriores clásicos ahí ves las interacciones.

Tenemos información, la hemos filtrado, tenemos claros los planes de juego, espero que se puedan llevar a cabo y si hay que ajustar, como en muchos partidos, nos ha pasado.

A usted le gusta el día a día. ¿Tiene definido al equipo que alineará este sábado?

No lo tengo definido porque falta un entrenamiento que será en la tarde para dar más descanso, para dar unas horas más de recuperación y cuando acabe este entrenamiento pues tomaremos las decisiones de quiénes son los once que inician.

¿La Liga es favorita para este clásico?

Te voy a decir la verdad, no creo en favoritismos, porque en partidos como estos es un 50-50. No es que uno llega mejor, el otro llega peor o uno llega con más puntos o en una posición más arriba.

Es que es un clásico y ahí es un 50-50. Tenemos muy claro a lo que queremos jugar, cómo lo queremos hacer, trataremos de hacerlo de la mejor forma y tratando de decantar de nuestro lado es 50-50.

Clásico es clásico, pero este no define el campeonato. ¿Se guardará algo?

Yo nunca me guardo nada, lo que sí hago es intentar respetar el proceso. Un modelo de juego, una identidad tiene muchas partes, yo no creo que sea adecuado llegar y empezar a tirar todas las partes sin dominar las bases.

Ahora empezamos a dominar algunas de las bases, pero falta una progresión muy grande aún. Voy a ser sincero, he estado tentado de tirar algunas cosas, pero creo que es momento de afianzarnos en las bases y a partir de ahí construir con base a resultados.

De momento nos está yendo muy bien y creo que si seguimos en esta línea podemos llegar al final del campeonato muy fuertes y con algunas variantes que nos pueden dar más versatilidad.

¿Después de los primeros cuatro partidos, qué es lo que más resalta del equipo y qué es lo que falta para llegar a lo que quiere?

Resalto la competitividad, es decir, yo soy una persona muy competitiva y quiero que el equipo refleje eso. En los partidos que he estado aquí, el equipo ha estado hasta el último minuto 100% competitivo.Y esto es algo que yo he visto en todos los partidos que hemos jugado hasta el día de hoy y lo quiero resaltar.

Un equipo necesita primero una estructura, saber dónde me posiciono y desde esa posición cuál es mi rol, cuál es mi función, con quién interacciono y esto lleva tiempo.

Una vez que tienes eso puedes empezar a mover las piezas, pero no puedes mover las piezas si antes no tienes una buena estructura.

Nosotros estamos ahora en un punto donde tenemos una buena estructura y empezamos a mover algunas piezas.

¿Qué le falta al equipo? Le falta introducir más variantes en esos movimientos, más soluciones tácticas que implican nuevos movimientos, pero que si se introducen de golpe empiezas a perderte de posición y ahora mismo creo que es importante afianzarse en lo que estamos haciendo bien y a partir de ahí ir creciendo.

Se ha hablado mucho de que a la Liga le ha costado mucho salir del golpe de la eliminación en semifinales. Además, Alajuelense lleva cuatro clásicos sin ganar. ¿Puede afectar eso?

Borrón y cuenta nueva. Yo les pedí a los jugadores desde que llegué aquí que por favor hicieran un borrón y cuenta nueva, que empezaba un nuevo torneo. Que se olvidaran de todo lo que pasó.

Ellos entendieron esa parte y yo he visto un equipo y quiero trasladarme a lo que pasó el otro día en Grecia, que la verdad no me había pasado aún ver una situación tan compleja, de tener 10 jugadores, que uno se lesionara y tuvieras un cambio para él, pero que lo tuvieras que utilizar para otro que tenía una molestia.

Entonces fue como un caos, que solamente se sacaba de una forma, porque una vez hechos los cambios no se podía hacer nada más, porque yo solamente esperaba a ver que mis jugadores realmente sacaran el partido adelante y eso hicieron.

Y eso es un tema emocional, eso es un tema anímico, eso es un tema de compromiso, eso es un tema de responsabilidad y ellos lo demostraron y no de palabra, lo demostraron en el campo, porque sacaron los tres puntos en una circunstancia muy difícil.

Eso me hace pensar porque lo estoy viendo que mi equipo está fuerte emocionalmente y la psicología en un partido de este alto calibre creo que puede ser importante y nosotros llegamos con confianza.

Celso Borges y Bryan Ruiz aún no han jugado juntos en la Liga. ¿Existe la posibilidad de verlos juntos en el clásico?

Estamos evaluando ese tipo de relaciones, nosotros vamos juntando diversos jugadores en los entrenamientos y vamos viendo qué producen esas relaciones, entonces sí es una posibilidad, porque son dos jugadores que entendemos que nos pueden dar ciertas cosas a nivel de pases, de asociaciones para romper líneas que pueden ser muy interesantes.

Pero Celso ha llevado algunos procesos, el último él mismo lo comentó, que fue covid, y hay que ayudarlo en ese sentido a nivel de salud, que es lo primordial para nosotros, la salud de la persona y no pudo disputar esos minutos que teníamos planeados para él en el último partido.

Contamos con él al 100% y estamos encantadísimos de tenerlo aquí porque aparte es un profesional excelente.

Antes de que usted llegara el equipo se veía sin ganas, sin corazón, sin sangre en la cancha. ¿Ve una diferencia?

En el tema anímico del equipo yo solo puedo valorar lo que he vivido adentro y para valorar un tema de estado emocional tienes que estar dentro y yo no estaba adentro del grupo.

Yo creo que desde el primer momento conectamos mucho con el equipo, porque hicimos una charla aquí mismo (sala de prensa del Centro de Alto Rendimiento) antes de empezar a entrenar, donde nos comprometimos todos y en ese momento creo que hicimos un clic de conexión.

El cuerpo técnico con ellos y hubo un compromiso de todos de ir por una línea y estamos siguiendo esa línea, pero no solo a nivel de resultados, a nivel también de competitividad, de compromiso, de responsabilidad y también de juego.

Estamos en un proceso, pero también de juego y esperamos llegar a un nivel muy alto de juego cuando nos lo permita ese proceso, que también es complicado cuando tienes partido cada tres días porque no puedes trabajar en semana larga y eso dificulta un poco el proceso de la identidad, pero en esa línea estamos.

¿Le gusta el 4-3-3?

En sistemas no creo demasiado porque nos ubicamos diferente según el momento del juego. Ejemplo: en la salida de balón de portería, tenemos un parado diferente que cuando la salida de balón es dinámica. Cuando nosotros hemos sacado el balón y estamos en progresión, tenemos una estructura diferente a la de inicio y cuando estamos atacando en tres cuartos, es una estructura totalmente diferente a la de progresión, o de inicio.

¿Por qué esto? Porque nosotros necesitamos diversas ubicaciones dependiendo de las zonas donde estamos en el terreno de juego. Entonces yo creo más en esos posicionamientos según el objetivo que hay en esa zona de juego, que en una formación base.

Si te tengo que decir alguna que yo me siento muy cómodo es con línea de cuatro, con tres jugadores en el medio campo y con tres jugadores arriba. Ahí pueden ser las rotaciones, que puede ser 2-1, 1-2, para jugar 4-3-3 o 4-2-3-1 y esa es la que yo me siento más cómodo, pero evidentemente, tenemos variantes.

Y esas variantes que podemos introducir en un tiempo, pueden variar también la estructura, que en algunos partidos, estoy seguro por lo que vi en Grecia, que apunté ciertas cosas que nos pueden ayudar mucho, estas estructuras nuevas.

¿Cómo es su relación con los jugadores porque por ejemplo Bryan Ruiz dice que usted siempre les explica el por qué y el cómo de lo que están haciendo y que Bernald Alfaro dice que ahora se siente importante?

Yo trabajo con personas y a veces nos olvidamos, vemos todo esto y decimos es que estamos trabajando con profesionales. Sí, es verdad, pero es que atrás del profesional hay una persona y esta persona tiene necesidades como todos, a nivel de afectividad, a nivel emocional, a nivel de confianza y eso quién se lo tiene que dar, la gente que está cerca y yo soy uno de ellos y mi cuerpo también.

Ellos me arropan en esto, Júnior Díaz me arropa, Juan Carlos (Herrera), Wardy (Alfaro), Rambo (Óscar Torres), me ayudan muchísimo en esto. Es un trabajo de todos, de que el jugador esté con la máxima confianza, que esté bien en lo profesional pero también en lo personal y creo que esto se nota en el campo.

Para mí es algo muy importante entender que trabajamos con personas y que es importante tener muy bien al jugador, pero también muy bien a la persona.

