Albert Rudé vive su momento más rudo en Alajuelense

El técnico de Alajuelense, Albert Rudé, dijo que espera salir de la racha negativa ante Jicaral. Rafael Pacheco.

Albert Rudé encaró su conferencia de prensa más ruda desde que asumió la dirección técnica de Alajuelense, luego de que la Liga cayó por 2 a 1 de visita contra Sporting FC.

Esto no pasó cuando el cuadro rojinegro quedó eliminado en la final de la segunda fase del torneo pasado, pero sí se da ahora, cuando los manudos tienen 9 de 18 puntos posibles.

Aunque la Liga está en los primeros puestos de la tabla, el domingo perdió el clásico contra Saprissa en el Estadio Nacional y este jueves cayó en Desamparados frente a Sporting FC.

Alajuelense pierde de nuevo y el fútbol es de resultados y le están anotando en el peor momento. ¿Qué puede decir?

El fútbol es de sacar resultados, a través de jugar de alguna forma que uno crea que le puede acercar más a esos resultados. En el último partido encajamos ese gol en los últimos minutos que no nos dejó sumar. Este jueves encajamos otro gol en los últimos minutos que no nos permite sumar y por muy bien que juegue el equipo, por mucho proceso que tengamos, aquí es de resultados.

Está claro que no hemos sacado los resultados, hemos quedado a deber en los últimos partidos y lo que tenemos que hacer es trabajar para levantar esto cuanto antes y cortar esta dinámica negativa el próximo fin de semana.

A usted le dan legionarios que regresan, extranjeros de primer nivel, el CAR, tiempo de trabajo y su equipo no carbura, no avanza y volvió a perder. ¿Siente que a usted lo está resguardando que lo haya traído Agustín Lleida y que lo miden diferente, porque hasta la misma afición de la Liga pide su salida, pide que se vaya?

Está claro que perder dos partidos seguidos es una dinámica negativa, está claro que la única forma de salir de esto es trabajando y el próximo fin de semana que está muy cerca ya poder remontar esto y cambiar esa dinámica. Yo veo a la Liga con cosas para mejorar, 100%, porque si no, no habríamos sacado estos resultados. Sabemos cuáles son, estamos dispuestos y comprometidos a trabajar para sacar esto adelante y conseguir lo que todos queremos, el club, yo, los jugadores, la afición, que es el el superliderato y no movernos de allí.

Referente a mi trabajo, mire, esto es muy sencillo. Yo soy una persona que cuando llego a cualquier club, en ese momento pongo mi cargo a disposición de la gente que decide, siempre. Y la institución es lo primero.

En el momento en el que decidan que esta institución necesita un cambio por bien, hasta ese momento yo voy a seguir trabajando todo por la Liga, 100%. Ese compromiso siempre va a estar, hasta el último minuto que yo esté trabajando para esta institución y así estoy comprometido para hacerlo.

¿Puso a disposición su cargo ahorita, ya lo habló de esa manera o es algo que siempre está bajo los resultados que pueda ofrecer un técnico?

Les pido por favor que no saquen esto de contexto, porque es muy claro lo que he dicho. Yo cuando llego a un club, el primer día en cualquier club que he estado, he dicho que mi cargo está a disposición, ustedes son los que evalúan el día a día mi trabajo.

En el momento en el que ustedes consideren que sea ese momento que se necesita un cambio, yo lo voy a aceptar. Desde el primer día pongo a disposición mi cargo.

Desde el primer día está así, porque yo soy muy consecuente con mi trabajo, 100% y la institución es lo primero. Hasta el día que a mí me digan hasta aquí, yo voy a seguir comprometido trabajando al mil.

¿Cuál es su responsabilidad del momento de la Liga, si tuviera que hacer una autocrítica, cuál sería y por qué la Liga no gana?

La responsabilidad mía es total, evidentemente. Yo soy el entrenador, yo soy el líder de este proyecto, entonces yo tengo la responsabilidad de esto. Nada que decir.

¿Le hace falta profundidad a la plantilla con relación al semestre anterior, porque van dos partidos consecutivos en los que no gasta los cinco cambios?

Yo creo que tenemos lo que necesitamos, así armamos la plantilla al principio de temporada y estoy satisfecho con ella y creo que por dos resultados negativos una dinámica negativa en la que está el equipo ahora, no debemos empezar a dudar de cómo hemos planteado esto.

Estamos dispuestos a seguir trabajando para plantarlo, tenemos todas las herramientas necesarias para hacerlo. Estamos convencidos y comprometidos desde adentro, con los chicos de querer hacerlo y el próximo fin de semana vamos a tratar de demostrar esto, sacarlo adelante y romper esa dinámica.

Uno de los detalles que más se ha cuestionado sobre su estancia en la Liga es la inexperiencia en otros banquillos y Lleida había dicho que muchos técnicos de aquí desearan tener su currículo de asistente en otros clubes. ¿Siente que se cuestione la inexperiencia es un argumento válido para cómo usted lleva las riendas de Alajuelense?

Como siempre he dicho y me mantengo igual, todos los cuestionamientos yo los entiendo y los acepto, porque siempre hay y es normal que haya, los naturalizo, pero estas preguntas realmente pueden hablar con los jugadores, pueden hablar con la gente que tengan que hablar para que ellos les transmitan su sentir desde adentro.

Una cosa es verlo desde afuera y otra verlo desde adentro. Yo lo único que les puedo decir es que he tenido ciertas experiencias que me han preparado para estar en este puesto, estoy tratando de hacerlo lo mejor posible, creo que hemos hecho muy buenas cosas.

Ahora mismo no estamos en un buen momento y toca trabajar y toca sacarlo adelante y estoy convencido de que lo vamos a hacer.

¿Cuál es la línea que más deben trabajar, porque la línea defensiva comete yerros mayúsculos en los últimos juegos, la media a veces luce trabada y en ofensiva hay falta de definición?

Es un tema global, hay que trabajarlo todo, hay que estar en todos los detalles. Es decir, cuando se pierden dos partidos al hilo es que hay que mejorar cosas, claramente. La contundencia, hay que mejorarla. Hay que intentar crear más ocasiones de gol, porque si sabemos que nos está costando la contundencia y si aumentamos las ocasiones de gol puede ser que tengamos más oportunidades.

Claramente hay que aumentar eso, hay que volver al cero y estamos trabajando mucho para volver a ese cero que tanto nos dio, hay que volver al cero atrás y no encajar gol, porque siempre estás más cerca de la victoria.

Todos esos parámetros los tenemos en mente, los vamos a seguir trabajando, estamos comprometidos en mejorarlos y esperemos que sea lo más pronto posible.

Después del partido contra Saprissa dijo que merecían más porque fueron mejores. ¿Mereció más este jueves?

Esta es una valoración personal, como todas las que hago. Creo que el otro día merecíamos más claramente, merecíamos ganar. Este partido era bastante de tablas y creo que podíamos haber salido de aquí con algún punto.

Fue muy duro, otra vez encajar en los últimos minutos, porque son goles que son duros y te llevas al final cero de aquí, cero del otro día y como digo, es una dinámica negativa que hay que cortar lo más pronto posible y solo conozco una forma de hacerlo, que es trabajando ya.

Lleva 50% de rendimiento con 9 de 18 puntos posibles. ¿Cómo califica el rendimiento de la Liga a pesar de las dos derrotas consecutivas?

En este torneo estamos debiendo, porque estamos en un 50%. En el toreo pasado en lo que me tocó vivir de fase regular estuvimos con un porcentaje de puntos muy alto y al final nos quedamos a un gol de poder jugar la gran final y este semestre lo empezamos bien y ahora se nos ha torcido un poco. Lo que tenemos que hacer es salir de esto lo más rápido posible.

Jugar cada tres días tiene cosas malas, pero también tiene cosas buenas y una de las buenas es que te puedes recomponer rápidamente y es lo que vamos a tratar de hacer.