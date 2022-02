Albert Rudé: ‘Vamos a ir con todo a recuperar esa punta’

Albert Rudé lamentó la derrota de Alajuelense en Pérez Zeledón, pero confía en que su equipo reaccione de cara a una semana crucial. (Fanny Tayver Marín)

Alajuelense perdió de visita por 2 a 1 contra Pérez Zeledón y el técnico rojinegro Albert Rudé aseguró que la Liga hizo un primer tiempo para el olvido.

¿Qué puede decir de este resultado?

Yo creo que hemos entrado bien al partido, hemos entrado muy bien los primeros minutos, hemos llegado dos o tres veces y cuando cae el gol al equipo le empezó a costar y hacer una primera parte para el olvido, sinceramente.

Yo me quedo con la segunda parte, es la Liga que queremos ver, la Liga que tiene que plantarse en cada campo que a la hora del partido da igual en la superficie del césped da igual todo. La Liga siempre tiene que pararse de la forma en la que lo hizo en la segunda parte y eso es lo que vamos a exigir y vamos a trabajar para jugar siempre como en la segunda parte.

¿Por qué no estuvo Alex López en lista?

No estuvo por temas físicos, no pudo viajar con el equipo. Son temas físicos, no podía estar con nosotros.

¿Perder el primer lugar significa algo para ustedes o queda en un segundo plano, tomando en cuenta que Cartaginés será el próximo rival?

Nosotros siempre miramos para arriba, nosotros tenemos que estar arriba, como Liga Deportiva Alajuelense tenemos que estar arriba y entonces vamos a trabajar para volver a la punta. Sabemos que vienen dos partidos muy importantes, en muy poco tiempo. Hemos empezado desde ahora la recuperación y vamos a ir con todo a recuperar esa punta, sin duda alguna.

¿Cuánto pesó trabajar estas dos semanas con diez bajas?

A ver, siempre es un condicionante no tener a esos jugadores para entrenar, es un condicionante, porque no los tienes, entonces hay un condicionante, pero los chicos que han estado trabajando lo han hecho muy bien.

No hay una correlación entre lo que han hecho los chicos en las semanas de entrenamiento y la primera parte, no la hay. Han entrenado muy bien. Han entrenado igual que han jugado la segunda parte.

Es un condicionante obviamente, pero ya uno sabe, cuando se está en un equipo grande que tiene jugadores grandes, esos jugadores en el parón de selección siempre están con sus selecciones. Eso es algo que uno entiende y siempre maneja, no creo que haya tenido nada que ver.

¿Más allá del marcador qué fue lo que no le gustó de este juego?

Sabes qué pasa, que uno puede jugar mejor o puede jugar peor, eso está claro. Hay días que el equipo está muy enchufado y juega un fútbol impresionante y hay días que no juega tan bien y esto pasa en todos los equipos.

Lo que no puede hacer el equipo es dejar de competir, si al equipo no le salen las cosas no puede dejar de competir y ahí es donde nos enfocamos nosotros. Cuando al equipo no le salgan las cosas, tiene que competir. No pueden dejar de competir, ni que sean diez minutos.

Sabemos que si estás sin competir y que sean diez minutos, te penalizan, ya lo vivimos anteriormente y lo hemos visto este viernes otra vez, te penalizan si no estás compitiendo cada segundo, cada minuto del partido y en eso nos enfocamos, en la competitividad, porque el juego como se ha demostrado en la segunda parte lo tenemos. Es la competitividad la que hay que mantener y exigir siempre.

La Liga tenía varios partidos con el marco en cero. ¿Qué puede decir de encajar dos anotaciones después del receso?

Es que es como te digo, si tú no estás compitiendo bien, no estás compitiendo con unos mínimos para poder estar ahí metido en el partido, pues suceden cosas como esta. Te vas a la media parte perdiendo 2 a 0.

Entonces esto te penaliza si no estás compitiendo. Es algo que nosotros tenemos muy en mente, que nosotros tenemos que trabajarlo al 100%, que si un equipo compite, juegue mejor o juegue peor, siempre estará ahí.

En eso nos vamos a enfocar, en eso vamos a insistir, vamos a seguir exigiendo y nuevamente soy muy repetitivo, pero me quedo con la segunda parte.

Porque hemos hecho una gran segunda parte y yo creo que merecíamos más en la segunda parte y tiene que seguir esta segunda parte para los partidos que vienen.

A la Liga le sigue costando el planteamiento de Pérez Zeledón en San Isidro de El General y los jugadores dicen que habían analizado el parado táctico de los generaleños y volvieron a caer. ¿Siente que hay una circunstancia especial?

Es que mis jugadores tienen toda la razón del mundo, este partido lo hemos preparado igual que todos, siempre analizando muy bien al rival, viendo dónde nosotros nos podemos hacer fuertes. Sabíamos exactamente lo que teníamos que hacer y lo hemos hecho durante 45 minutos sí y durante 45 minutos no. Y en estos 45 minutos que no lo hemos hecho, nos han penalizado para no ganar este partido.

Yo me quedo, porque intento ser lo más positivo posible, me quedo con la segunda parte, eso es lo que se va a exigir, ese es el nivel que queremos tener y sea donde sea, en casa, afuera, los condicionantes que sean, tenemos que tener esa idea y con eso me quedo.

Después de la participación con la Selección Nacional se habla mucho de Bryan Ruiz, que está para más de cinco minutos con la Liga. ¿La realidad de él podría cambiar ahora?

Estoy muy contento por Bryan, la verdad es que ha ayudado muchísimo a la ‘Sele’ a conseguir estos buenos resultados que nos dejan ahí bien cerquita del objetivo.

Y como siempre digo, yo cuento con Bryan al 100%, creo que es un jugador muy importante tanto dentro del campo como fuera del campo y si el equipo requiere de él va a jugar los minutos que se requieran, ya sean cinco, ya sean 45, ya sean 90.