Albert Rudé tiene una razón de peso para ver todos los partidos del Saprissa de Iñaki Alonso

Alajuelense sufrió para encontrar el gol contra Guadalupe, pero Albert Rudé considera que su equipo llegará fuerte a semifinales. (JOHN DURAN)

Alajuelense derrotó por la mínima a Guadalupe en el Estadio Alejandro Morera Soto y ver la forma en la que el equipo resolvió ese escollo tan complejo es algo que rescata Albert Rudé.

“Yo estoy muy contento con el rendimiento del equipo, no les puedo pedir más. Ganar todos los partidos es lo que queríamos, pero evidentemente estamos en una muy buena dinámica”, comentó el español.

Dijo además que hay cosas que a la Liga le interesan mucho y está implementado un manejo de cargas buscando que el equipo llegue muy bien a las partes finales y eso implica rotaciones con ciertos programas individualizados.

¿Qué analiza del partido?

En la primera parte nos han quitado el balón, cuando te quitan el balón un equipo que quiere dominar con la posesión empieza a sufrir un poco. No hemos sabido ajustar del todo para poder recuperar ese balón y en la segunda parte ha sido diferente. Nos ha faltado ser contundentes para no sufrir tanto, si hubiéramos sido contundentes antes, el partido habría tenido otra dinámica al final, lo hubiéramos podido cerrar de otra forma.

Pero la reacción ha sido muy buena, se han hecho los ajustes. Hemos podido dar vuelta a lo que nos ha pasado en la primera parte, que es bueno que nos pase ahora, porque nos da una lección, nos enseña cosas y nos da la oportunidad de poderlo trabajar.

Cuando le cierran espacios la tarea es encontrar variables y habrá partidos así. ¿Le inquieta lo que les costó meter un gol y que eso en una serie de ida y vuelta les cueste el semestre?

Si nosotros somos contundentes con las oportunidades claras vamos a sufrir mucho menos y la portería en cero es importante. Son cinco porterías en cero en siete partidos y eso es importantísimo para fases finales y sumándole esa contundencia que ya llevamos tiempo trabajándola.

¿Por qué no estuvo Aarón Suárez?

Estamos rotando, estamos haciendo planes individualizados de cargas, porque necesitamos que lleguen a nivel muy alto fisiológico a semifinales y eso implica rotar.

La Liga cerró el marco y una de sus fortalezas es la defensa, antes era el equipo más goleada. ¿Cómo analiza eso?

Nosotros tratamos de dominar con balón, si tienes el balón el contrario no lo tiene y se te cuidas en los contragolpes y estás con compensaciones buenas cuando pierdes el balón evitas que te lleguen.

¿Siente que la presión por la afición jugó en contra?

Para nada, estamos felices de ver el ambiente, de conectar con la gente, de ver a la gente apoyando otra vez, ha sido espectacular. No teníamos el balón y había que hacer ajustes pertinentes que en la segunda parte salieron perfectamente.

¿Cómo siente que llega la Liga a la etapa final del torneo?

Siento muy bien al equipo, en las ligas donde había estado había estas fases de playoff, en la Liga Mexicana y en la MLS conozco bien el formato y siento bien al equipo a pesar de las rotaciones, a pesar de estar cuidando gente, están todos conectados con lo que tienen que hacer y así se está demostrando, que el rendimiento del equipo se sigue manteniendo y eso es muy bueno.

Los rivales para la Liga podrían ser Saprissa, Santos o Cartaginés. ¿Se analiza eso para semifinales?

He analizado algunas cosas, por ejemplo, del Saprissa que tiene nuevo entrenador estoy viendo todos los partidos, porque cuando llega un entrenador empieza a implementar cosas nuevas y hay que estar muy atento. A los otros equipos los tenemos más estudiados. Cualquier detalle en fases finales cuenta y nos va a ayudar mucho.

Bryan Ruiz es un icono y mucha gente quería verlo jugar. ¿Qué rol tiene? ¿Cómo está?

Bryan es un jugador importantísimo para el equipo, a mí como entrenador me ha ayudado muchísimo, porque es un jugador de experiencia, es una gran persona y es importantísimo para el grupo.

Por como se ha dado el partido no he podido meter a Bryan, porque no necesitábamos al ‘10′ en el partido. Evidentemente, cuando ocupe a un jugador de sus características lo voy a utilizar porque es de gran calidad, de gran experiencia y es muy importante, yo sé que cuando él entra, siempre entra a sumar. Con Bryan estamos muy contentos con él y yo personalmente estoy muy contento con él.