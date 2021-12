Albert Rudé: ‘Supimos sacar la garra al final para meter ese gol que nos deja vivos’

Albert Rudé perdió su invicto, pero tiene a Alajuelense con posibilidades reales de avanzar a la final. (Rafael Pacheco Granados)

Alajuelense perdió el primer round contra Santos, pero Albert Rudé afirma que la Liga quedó vivísima en la serie, con ese marcador de 3 a 2.

¿Considera que cometió algún error en la lectura o el planteamiento del partido y la escogencia de los jugadores?

Está en la opinión de cada uno valorarlo como crea, nosotros tenemos nuestro propio análisis interno. Teníamos el partido preparado de una forma, ellos salieron como imaginamos a intentar hacer contras. Nosotros sabíamos que debíamos estar muy bien en los duelos y en las coberturas.

Hemos visto en el minuto 15 que no estábamos bien en eso y lo que hemos hecho es ajustar, hemos cambiado amplitudes adentro, hemos puesto más gente adentro para intentar recuperar más y tener más de cerca por si intentaban el contragolpe y hemos podido emparejar el partido a nivel táctico y poder salir de aquí con un 3 a 2 que nos deja vivísimos.

Creo que hemos reaccionado muy bien, a pesar de lo que nos ha pasado en los primeros diez minutos que hemos salido desconectados, no creo que sea un tema de alineación, no creo que sea un tema táctico, es un tema de salir conectados, sabiendo que en cualquier instancia de eliminatoria cinco minutos te pueden poner en problemas y hemos sabido sacar la garra al final para meter ese gol que nos deja vivos.

Valorar lo que nos ha pasado al principio, que no nos puede volver a pasar, aprender de ello y en casa hacer lo que tenemos que hacer.

En los primeros diez minutos no entraron como usted quería. ¿Por qué le pasó esto a Alajuelense?

No es un tema de alineación, no es un tema de quién juega, no es un tema táctico, es un tema de que nosotros no hemos salido conectados, las explicaciones vamos a intentar sacarlas después de nuestro análisis, pero evidentemente regalar esos diez minutos a nivel de duelos, a nivel de segundos balones, a nivel de disputas, a nivel de coberturas, esos diez minutos nos han penalizado mucho.

Al final el equipo ha entendido que tenía que dar un paso al frente y hemos podido conseguir ese 3 a 2 que es importantísimo ese gol y que deja la serie muy abierta y nosotros sabemos lo que tenemos que hacer en casa.

Lo estábamos hablando recién con el equipo, sabemos lo que nos toca y estamos dispuestos a hacerlo hasta las últimas consecuencias.

¿Con la plantilla que tiene Alajuelense, por qué se le ve tan poco peso con esas jugadas y que tiene que buscar las anotaciones de forma agónica?

Yo creo que ha habido un tema de contundencia, como había hablado bastantes veces. Ellos han tenido ocasiones y han sido contundentes y esto decanta el partido, en la primera parte. Nosotros hemos tenido ocasiones, no hemos sido contundentes, hemos necesitado más generación de ocasiones para llegar a ese ansiado gol que nos metía en la serie y al final es seguir insistiendo en lo mismo, seguir trabajando en lo mismo. Yo soy un fiel creyente del trabajo, del análisis.

Yo no puedo venir aquí a garantizar victorias, a garantizar títulos, ningún entrenador lo puede hacer porque nadie sabe lo que va a pasar y yo sí puedo garantizar que vamos a trabajar y vamos a trabajar a morir.

Vamos a meter todas las horas posibles para poder hacer lo que queremos en casa que es ganar este partido, pasar de ronda, ir a por la final, ganar la final, ir por la gran final, ganar la gran final y quedar campeones, porque desde el día uno nosotros sabíamos que veníamos a esto y pondremos todo el trabajo y toda la disposición desde el cuerpo técnico, directiva y plantilla para hacerlo. ¿Lo puedo garantizar? No, pero el trabajo sí lo puedo garantizar.

¿Cómo no cometer errores y trabajar cuando queda tan poco margen, alcanzará para recuperar?

Totalmente, nosotros tenemos muchísimas herramientas para recuperar, el equipo va a llegar bien a nivel de recuperación fisiológica, al 100%, eso está garantizado y si alguno no está pondremos a otro porque tenemos a una plantilla muy larga y de mucha calidad y en eso no hay ningún problema.

Y el tema mental lo empezamos a trabajar desde ya, cuando acabó el partido. Por eso llegué un poco tarde aquí (rueda de prensa), porque estaba hablando precisamente de esto, llevamos tiempo trabajando, que desde el día uno empezamos a trabajar ese estado anímico, que queríamos consolidar para llegar a las instancias correctas, con un buen estado mental y esos diez minutos nos tienen que enseñar muchísimo.

¿Le preocupa que su equipo no gana los partidos decisivos?

Es que no pensamos en nada más que no sea el partido de vuelta. Es decir, no estamos pensando en Saprissa, ni en Herediano, en absolutamente nada, ni en el partido que pasó ya.

Estamos pensando en el partido de vuelta y en lo que tenemos que hacer, porque está clarísimo lo que tenemos que hacer y entonces estamos enfocadísimos en lo que nos toca y desde ya empezar la recuperación tanto física como mental y lo que nos toca en el próximo partido, en casa, con nuestra afición arropándonos tiene que ser la clave para pasar de ronda.

Cuando Fernán Faerron y Alex López salen no les gusta. ¿Cómo asimila eso?

Me extrañaría mucho que en una semifinal un jugador saliera como de rositas y no se quejara. Es evidente que se tienen que quejar y yo entiendo que quieran estar adentro, pero hago los cambios siempre en beneficio del equipo y yo sé que al final ellos entienden eso, porque somos pro grupo y el grupo está comprometido para ayudarse unos a otros y entienden las situaciones.

¿Valora empezar el partido en el Morera Soto con Marcel Hernández y Gabriel Torres juntos?

Estas son las circunstancias del juego, lo avisé en la previa. Nosotros jugamos con una profundidad porque así manejamos la estructura de juego, pero evidentemente, si el juego nos reclama una doble profundidad la tendremos.

Inclusive hemos acabado con una triple profundidad, porque necesitamos ese gol y hemos metido a tres delanteros, hemos metido amplitudes.

Dejamos solo a Celso Borges por delante para que intentara cubrir toda la cancha, un par de parados atrás para no comernos otro gol de contra y todos los demás arriba, para buscar ese gol que era clave para seguir vivos en la eliminatoria y en casa hacer nuestro partido y sacarlo adelante.