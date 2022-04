Albert Rudé se pone en los zapatos de la afición de Alajuelense: ‘Odio perder’

Albert Rudé aún no puede creer que Alajuelense no haya podido conseguir un gol en el partido contra Santos de Guápiles, pues asegura que en las últimas tres semanas le dio mucho énfasis a la definición. (JOHN DURAN)

¿Qué mensaje le da a la afición que salió muy molesta por la derrota de Alajuelense por 2 a 0 en casa contra Santos y cuáles son esos momentos en los que usted cree que se equivocó?

La responsabilidad siempre la asumo, es mi responsabilidad como líder de este proyecto todo lo que ocurre y más los resultados. Eso es así de claro y no voy a esconderme de eso. La gente tiene todo el derecho del mundo en estar molesta. Hemos perdido en casa un partido que hace que perdamos también el liderato.

Entonces, todo lo que la gente siente lo puede expresar libremente y yo lo acepto porque yo asumo las responsabilidades.

Puedo resumir el partido con dos desatenciones que hemos tenido y el balón no ha querido entrar. Ese es mi resumen del partido, dos desatenciones que te cuestan dos goles y después te vas encima del rival durante prácticamente 70 minutos y el balón no quiere entrar.

Después de tres semanas, trabajando muy duro el equipo, los balones que hemos trabajado para la definición de pie, de cabeza, de centro por delante, de centro por detrás, de pase para atrás, con filtrado, con paredes, hemos trabajado durante tres semanas todas las formas habidas y por haber de definir y venimos y no se nos da.

Entonces estamos dolidos por la situación, estamos dolidos por el resultado, estamos dolidos también por el proceso, porque trabajamos muy duro durante tres semanas y venimos y no nos sale nada.

El balón no quiere entrar y las desatenciones que tenemos nos cuestan dos goles, compartimos el sentimiento de pena de la afición y el mensaje es que vamos a trabajar muy duro, vamos a trabajar a morir, vamos a trabajar también muy rápido porque sabemos que nos tenemos que recuperar muy rápido, porque el juego que viene nos puede devolver otra vez al liderato y tenemos que ganar.

¿Particularmente a usted cuánto le molesta perder y cómo podría describir lo que pasa en el camerino después de una derrota?

Yo odio perder, no me gustó nunca perder y me duele muchísimo perder. Me duele emocionalmente e incluso lo siento físicamente, me duele. Y al grupo también le duele. Y le duele mucho.

Además, perder con estas tres semanas que hemos hecho de trabajo, que lo veníamos comentando antes del partido, respetemos lo que hemos hecho, porque hemos hecho cosas muy buenas, pero hay que respetarlas ahí afuera.

Hay que demostrar todo lo que hemos trabajado plasmándolo ahí afuera y cuando no se te dan las cosas esto te crea dolor y ese dolor ha sido compartido con todos, con la afición también que la entendemos perfectamente y le prometemos que vamos a seguir trabajando. Le prometemos que vamos a mejorar y le prometemos que vamos a seguir insistiendo al máximo para sacar esos resultados que nos lleven a la 31.

Porque no es solo que yo quiera ganar y quiera quedar campeón, es que el grupo lo quiere, cada uno de los jugadores que están aquí lo quieren y si vamos por el mismo sentido yo creo que van a llegar cosas buenas.

Pero tenemos que hacerlo ya, ya. Ya no podemos perder más puntos de esta forma y menos en casa. Entonces ellos saben que tienen que poner las barbas en remojo como dicen ellos y lo vamos a hacer.

¿Fue un mal partido de la Liga o es que algunos jugadores aún no entienden su idea?

Yo creo que simplemente no nos salieron las cosas que teníamos planteadas. Nosotros habíamos planteado sabiendo que ellos se tirarían con línea de tres atrás para defender, habíamos planteado poder atacar a la línea directamente y ya una vez que estuviéramos en su campo, que hemos estado 75 minutos en su campo, tener a la gente arriba.

Estábamos jugando con amplitud, con profundidad, con toda la gente arriba y cuando ellos se quedaron con diez hemos tirado absolutamente todo arriba y nos hemos quedado con los dos centrales para defender. El balón no ha querido entrar.

Hemos tirado de todos los ángulos, de todos los gustos y colores y el balón no ha entrado. Creo que un gol que hubiera llegado en los minutos finales nos hubiera dado la oportunidad de poder haber sacado un punto y no ha sido así.

El balón no ha entrado y no hemos podido sumar, ni sumar de a tres, que es lo que queríamos.

A Jurguens Montenegro le ha costado mucho el gol y la afición está molesta con él. ¿Siente que no le están saliendo las cosas?

Totalmente, no le están saliendo, todas las horas que le hemos dedicado a la delantera y hablo de los nueves, de los extremos, de los mediapuntas, todas las horas que hemos dedicado a preparar la definición nos duele que no haya salido.

Nos duele sobre todo por nuestros jugadores que no hayan estado finos en eso que tanto se entrenó. ¿Qué nos queda? Simplemente seguir trabajando, es que no le veo otra forma de salir de esto que seguir insistiendo y seguir trabajando y seguir apoyando al jugador, metiéndole mucha más exigencia, muchos más trabajos.

Si hubiésemos metido un gol, a instancias del final, en el minuto 75 u 80, yo creo que se le daba la vuelta al partido, porque necesitábamos ese gol para conectar y al final no llega, no llega, no llega y no llega. Mentalmente te cuesta y acabas sin anotar y perdiendo un partido en casa que es muy doloroso.

¿Cree que tiene que haber un cambio en la manera en la que están trabajando, en la estrategia, porque la contundencia que usted quiere no se ve?

Hemos hecho cambios a nivel metodológico en este parón para la definición, hemos hecho unos cambios a nivel de efectividad, hemos trabajado muchísimo el valor de la efectividad, con diferentes trabajos, con diferentes objetivos, dándole mucho video al jugador, dándole muchas horas de trabajo específico.

Nos quedamos solos con los jugadores en el campo para tratar los temas micro, más pequeños de cada una de las definiciones. Hemos tratado de atacar eso por todos los ángulos y por esto estamos muy dolidos de que no nos haya salido.

¿Qué podemos hacer? Seguir insistiendo, es que no le veo otra forma, seguir insistiendo y estamos seguros que cuando hagamos el clic en ese sentido, vamos a sacar buenos resultados, pero cuando se hace ese clic como este viernes te vas en cero y es difícil ganar los partidos cuando vas llegando una tras otra y no eres contundente.

Porque a nivel mental se te va complicando a medida que avanzan los minutos y sobre todo si vas perdiendo.