Albert Rudé se alegró al conocer fallo del Tribunal a favor de Marcel Hernández

Albert Rudé considera que esta semana es muy importante para la Liga, pero de momento solo piensa en el juego contra Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados)

Alajuelense recibirá este miércoles a Cartaginés, a las 8 p. m., en el Estadio Nacional y será la primera vez en la que los rojinegros enfrenten a Marcel Hernández como rival, luego de que decidieron enviarlo a préstamo.

Al consultársele a Albert Rudé si el cubano será un protagonista distinto en el juego, porque la Liga lo conoce bien al igual que sabe los secretos del vestuario erizo, que ahora volvió a ser el referente del Cartaginés y acaba de recibir la noticia que tanto esperaba a nivel personal, el técnico de Alajuelense dijo que se alegró al conocer el fallo del Tribunal Penal de Cartago.

El lunes, el atacante fue absuelto de todos los cargos por los que se le acusó, es decir, cuatro violaciones y dos relaciones sexuales con una persona menor de edad.

“La verdad es que yo tengo tanto trabajo con mi equipo, con mis jugadores, que no entro a valorar jugadores que ya no están en la plantilla, en el grupo. Si decir que yo como persona lo tengo muy bien considerado a Marcel, entonces lo que pasó últimamente de la sentencia y demás, ya fuera de lo que es jugador, como persona, me alegro por él, porque le tengo un aprecio como persona y a nivel de juego es lo que te digo”, respondió Albert Rudé.

Y agregó: “Nosotros estudiamos al rival, estudiamos a sus jugadores, pero punto. A partir de ahí nosotros lo que hacemos es centrarnos en nosotros, en cómo podemos hacernos fuertes y trataremos de hacernos fuertes en los puntos que nosotros sabemos que podemos dominar, podemos someter, podemos sacar el resultado y esperemos que así lo logremos”.

¿Qué tan importante es este partido?

Sabemos que Cartaginés está de líder, tiene un partido más también, sabemos que si nosotros ganamos los tres puntos, por la diferencia de goles también nos vamos a colocar nosotros en esa posición y a eso vamos.

Estamos en casa, venimos de una derrota. Hemos tenido tiempo para ajustar todas las cosas que vimos en el partido pasado, de preparar muy bien todos los planes para poder sacar el resultado que queremos y estamos muy enfocados para que así sea.

¿Bryan Ruiz va a tener más protagonismo?

El rol de Bryan es muy claro. Es decir, él es un grandísimo jugador y un grandísimo líder, el rol es intacto, está clarísimo. Igual que todos los jugadores de la plantilla puede tener más minutos, puede tener menos minutos.

Puede tener una participación de una forma o de otra, de una posición o de otra, dependiendo del plan de juego, de las circunstancias, dependiendo de los partidos que se vayan jugando, del calendario, del rival.

De muchas cosas, de muchas circunstancias que afectan al desempeño del equipo, de los jugadores a nivel individual y en el caso de Bryan él no es una excepción.

Entonces, yo ya he dicho mil veces que cuento con él al 100% tanto en lo que es campo como fuera del campo, porque es una figura muy importante para la institución, para el equipo, para el grupo y él va a tener los minutos que nosotros creamos convenientes para el bien del equipo.

Reitero otra vez, estoy muy, muy contento por él, porque hizo un gran desempeño con la Selección, ayudó muchísimo a conseguir esos resultados tan importantes en la última fecha FIFA y evidentemente esto al jugador le ha generado otro nivel de confianza y nosotros lo estamos disfrutando muchísimo estos días y estamos convencidos de que tanto a la Selección como a Liga Deportiva Alajuelense va a ayudar muchísimo.

Existe el virus FIFA, porque cuando los seleccionados vuelven a sus equipos empiezan las lesiones y es algo que le pasó a la Liga, con Celso Borges. ¿Cómo se encuentra él? ¿Cómo le afectan los parones al equipo?

Los parones de FIFA siempre están, cuando uno dirige a un club grande sabe que habrá bastantes jugadores que no van a poder estar con el grupo, eso te condiciona un poco a nivel de entrenamiento, pero al final sabes que estos jugadores van a volver, son jugadores de alta calidad y por eso están con sus selecciones y te van a aportar lo que necesitas.

El problema es cuando por la carga de partidos o ya sea por lesiones más de contusión como el caso de Celso, no podés disponer de estos jugadores. Esto es el fútbol, sabemos que siempre hay riesgos, evidentemente de que un jugador se pueda lesionar.

Nosotros estamos trabajando muchísimo con ellos para poder hacer una recuperación segura para que el jugador pueda estar bien, pero lo más rápido posible.

Son jugadores importantes para el equipo, para el grupo y queremos tenerlos lo más rápido posible.

¿Cuál es la realidad de Alex López?

Él tiene problemas físicos y estamos en constante evaluación para ver si podemos contar con él. Este martes no sabemos si podemos contar con él este miércoles, tenemos que hacer las últimas pruebas y en cuanto podamos contar con él, un jugador de tanta calidad y que nos aporta tanto como Alex va a estar con nosotros seguro. Vamos a realizar dichas pruebas y esperamos que podamos tenerlo lo más pronto posible.

¿Cómo reemplazar a Celso Borges y a Alex López?

No es fácil para un entrenador cuando te comunican estas dos noticias con tan poco tiempo, te dicen mira este jugador tiene molestias físicas y lo vamos a tener que evaluar constantemente y este otro jugador ya directamente está fuera por un periodo de tiempo, por una lesión de contusión.

No es fácil para el entrenador tener esas dos bajas en un periodo tan corto de tiempo, pero como nosotros la plantilla siempre teniendo en cuenta que contamos con todos los jugadores, que todos los jugadores son importantes y que todos los jugadores tienen sus roles y funciones, tenemos con qué poder hacer las variantes, hacer las sustituciones y el equipo va a estar al 100 y estoy convencido de que va a rendir al 100 aún teniendo esas bajas.

¿Le hubiese gustado contar con Gabriel Torres?

Al final, los jugadores que salen y los jugadores que entran son parte de una planificación, no 100% de dirección técnica, sino más bien institucional, porque aquí colaboran muchas partes, muchos departamentos, se toman muchas decisiones y las decisiones empujaron a que Gabriel no pudiera sumarse al proyecto.

Yo estuve muy contento de tenerlo cuando pude dirigirlo, es un grandísimo jugador y una gran persona. Evidentemente me hubiera importado tenerlo de vuelta, pero la planificación misma de la plantilla y del torneo no pudo ser la que permitiera la llegada y con los que tenemos estamos 100% contentos, muy satisfechos con la plantilla que tenemos como reiteré en las primeras conferencias de las primeras jornadas.

Estamos 100% contentos y satisfechos y estamos seguros de que nos van a aportar aquello que queremos para jugar de la forma en que deseamos y poder obtener el resultado que todos buscamos, que es ganar esta vez el campeonato.

El clásico será en el Estadio Nacional. ¿Deportivamente cómo lo ve, son dos juegos trascendentales en semana de clásico?

Del clásico ya tendremos tiempo de hablar, cuando pase este partido tan importante que tenemos este miércoles y al final hay decisiones que como comentaba antes, son conjuntas, institucionales y se meditan, se hablan y se toman a nivel institucional. A mí solo me queda apoyar lo que la institución finalmente decida yo siempre voy a estar para apoyarla.

Al final es lo que siempre digo, tapete verde, dos porterías, un balón y otro día decíamos es que vamos a jugar en un campo un poco más reducido, en un césped que es artificial, con un calor muy pronunciado, pero al final son condicionantes y ya está.

Está el tapete verde, están las porterías, está el balón y la Liga Deportiva Alajuelense es una institución muy grande, tiene que ser siempre protagonista, tiene que estar siempre arriba, tiene que tratar de ganar siempre y tiene que ganar campeonatos.

Eso lo sabemos y por lo tanto, se juegue donde se juegue, nosotros vamos a tratar de hacer nuestro trabajo lo mejor posible.

¿Cómo analiza el desempeño de los extranjeros?

Muy bien, la verdad es que valoro el desempeño tanto en partidos como en entrenamientos. La adaptación no es fácil. Freddy creo que se ha adaptado más rápido que Israel porque venía de no hacer pretemporada y los deportistas que no la tienen les cuesta un poco más la adaptación y por eso se está tardando un poco más en adaptarse.

Los vemos en los entrenamientos, están haciendo un gran trabajo, están comprometidos, están aportando muy buenas cosas y la verdad es que estamos muy contentos.

Leonel Moreira cumplirá su sanción este jueves y estará disponible para el fin de semana. ¿Eso le da tranquilidad, más allá de que Miguel Andrés Ajú lo está haciendo de buena forma?

A mí lo que me da seguridad es poder contar con dos muy buenos porteros, eso me da muchísima seguridad. Para mí es muy importante poder contar en cada posición con dos jugadores mínimo que puedan competir entre ellos, porque esa competitividad genera que aumente el rendimiento.

Entonces tener a Leo y a Ajú en ese buen estado de forma y totalmente disponibles para jugar el que sea, a mí me da muchísima seguridad. Y como siempre y ustedes ya saben, va a jugar el que esté mejor.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo.