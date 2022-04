Albert Rudé sabe muy bien el motivo de su poco clic con la afición de Alajuelense

Al finalizar el partido entre Alajuelense y Santos, Albert Rudé se marchó rápido al camerino, mientras desde las gradas le reprochaban el mal juego de la Liga. (JOHN DURAN)

Reconquistar al liguismo no ha sido nada fácil para Albert Rudé y él lo tiene claro. Desde las gradas, al técnico rojinegro lo van midiendo partido a partido y cualquier paso en falso del equipo reactiva los reproches y la silbatina.

Así pasó el viernes, cuando Alajuelense cayó en casa por 2 a 0 contra Santos. Con cada gol, el grito de ‘Fuera Rudé' se escuchaba con fuerza y lo mismo pasó tras el pitazo final.

Cuando Alajuelense apostó por el español como sustituto de Luis Marín, se percibía algún margen de tolerancia. Unos señalaban que estaba ahí por ser amigo de Agustín Lleida y otros se inclinaban por darle el beneficio de la duda a ese técnico que en su currículo incluye un doctorado en fútbol.

Después de lo que fue la eliminación en la fase final del torneo anterior, Albert Rudé aún no logra reconquistar al liguismo.

¿Por qué todavía no existe ese clic entre cuerpo técnico y aficionados? ¿Por qué todavía no hay un enganche entre aficionados y él?

“Con ese tema he reflexionado mucho y creo que le he dado muchas vueltas a eso y es totalmente comprensible”, respondió Albert Rudé y dijo que desde su punto de vista totalmente personal explicaría por qué cree que se ha dado esa situación.

“Yo llego aquí faltando ocho partidos para acabar la fase regular, tenemos un buen avance de no perder ninguno, llegamos a la semifinal y avanzamos, llegamos a la fase final del campeonato contra Saprissa y no se nos dan las cosas en un partido acá en casa que con un gol pasábamos, fallamos un penal, etcétera, etcétera y ahí quedamos eliminados y eso duele, duele y duele a la afición también”, manifestó.

Y agregó: “Es difícil recomponer eso, pero como queremos mucho a este club y estamos muy comprometidos nos recomponemos y seguimos adelante y ahora venimos y tenemos el objetivo de quedar superlíderes porque nos acerca mucho a ese objetivo de ganar la 31 y en casa perdemos el superliderato”.

Si en partidos anteriores la Liga desperdició la oportunidad de despegarse en la tabla, esta vez la derrota se volvió un castigo fuerte para los erizos, que antes del receso por el cierre de la octagonal estaban en el primer lugar, con la reanudación del torneo cayeron al tercer puesto y ahora están un punto por debajo de Sporting FC y Guadalupe.

“No podemos estar contentos y ellos (aficionados) no pueden estar contentos y es totalmente comprensible. Nosotros tenemos y hablo de mi persona, del cuerpo técnico y los jugadores, tenemos que hacer ese clic con la afición ganando”, citó Rudé.

Inclusive, el español señaló que Alajuelense tiene que hacerlo “ganando bien y siendo superlíderes”.

“Y cuando se llegue a las instancias finales demostrando que podemos ser campeones y ganar la copa. Yo creo que ese es el gran reto que tenemos con la afición y lo vamos a hacer de esta forma. Nosotros estamos seguros de eso, sabemos lo que tenemos que hacer y vamos a trabajar para hacerlo, porque es la única forma, ganando”.

Se sinceró. A Albert Rudé le tocaba digerir la derrota contra Santos y esta vez no explicó situaciones de juego como en conferencias anteriores, sino que mostró al técnico que esperaba ver muy bien a su equipo porque al fin había tenido el tiempo que quería para trabajar. Y el resultado fue el más inesperado para él.

“Yo odio perder, no me gustó nunca perder y me duele muchísimo perder. Me duele emocionalmente e incluso lo siento físicamente, me duele. Y al grupo también le duele. Y le duele mucho”, respondió el timonel liguista ante una consulta de ‘La Nación’.

“Además, perder con estas tres semanas que hemos hecho de trabajo, que lo veníamos comentando antes del partido, respetemos lo que hemos hecho, porque hemos hecho cosas muy buenas, pero hay que respetarlas ahí afuera”.

Contó que le había dicho a sus dirigidos que debían demostrar todo lo que habían trabajado plasmándolo ahí afuera, en el verde.

“Y cuando no se te dan las cosas esto te crea dolor y ese dolor ha sido compartido con todos, con la afición también que la entendemos perfectamente y le prometemos que vamos a seguir trabajando. Le prometemos que vamos a mejorar y le prometemos que vamos a seguir insistiendo al máximo para sacar esos resultados que nos lleven a la 31″.

Aunque la afición se impacienta con Rudé, los jugadores a lo interno lo acuerpan, pero también tienen claro que la mejor manera de respaldarlo es con hechos en la cancha, como lo hicieron una vez con Andrés Carevic.

Después del golpe del viernes, la Liga tampoco tiene mucho tiempo para lamentos, porque el martes recibirá a Sporting FC, a las 8 p. m., en el Morera Soto.

“No es solo que yo quiera ganar y quiera quedar campeón, es que el grupo lo quiere, cada uno de los jugadores que están aquí lo quieren y si vamos por el mismo sentido yo creo que van a llegar cosas buenas”, citó Rudé.

Y advirtió: “Pero tenemos que hacerlo ya, ya. Ya no podemos perder más puntos de esta forma y menos en casa. Entonces ellos saben que tienen que poner las barbas en remojo como dicen ellos, con esa frase que usan ellos y lo vamos a hacer”.

Al completarse la primera vuelta, Sporting FC es líder con 20 puntos, superando por gol diferencia a Guadalupe, que también contabiliza 20 unidades.

La Liga registra 19 puntos, Cartaginés 18, San Carlos 16 y Saprissa 15. Pérez Zeledón y Grecia tienen 14, Guanacasteca 12, Jicaral 11 y en el fondo de la tabla están Herediano y Santos con 10.