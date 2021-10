Albert Rudé retomó una vieja práctica que Alajuelense había dejado de lado

Leonel Moreira considera que ir al Morera Soto un día antes de un partido en casa es importante. (Prensa Alajuelense)

Desde que Alajuelense adoptó el Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Turrúcares como el epicentro de su día a día, el equipo masculino efectuaba la gran mayoría de sus prácticas allí.

La gramilla híbrida del Estadio Alejandro Morera Soto se reservaba prácticamente para los días de partido, pero con Albert Rudé al frente de la Liga, los manudos retoman una vieja práctica que podría decirse que había quedado de lado.

Durante la gestión de Andrés Carevic, el argentino en algún momento llevó al equipo al Morera Soto el día anterior a un juego como local; mientras que durante los 52 días que Luis Marín estuvo en el banquillo manudo nunca lo hizo.

Pero a Albert Rudé sí le agrada llevar a sus pupilos al estadio en la víspera de un partido y cuenta con la aprobación de la gerencia deportiva.

Así lo hizo un día antes de su bautizo como técnico, cuando Alajuelense derrotó al Santos de Guápiles con un gol del lateral izquierdo Ian Lawrence.

Aquella vez, Rudé indicó que ese entrenamiento en el Morera Soto era “para sentir el estadio, para sentirnos en casa, para recuperar sensaciones y también por un tema de espacios y tiempos. Estar en la posición que a mí me toca, en el campo donde voy a jugar, los espacios que voy a tener que atacar y defender y por eso decidimos entrenar en el estadio”.

El técnico español lo repitió en la práctica de este viernes, en el último ensayo antes de recibir este sábado, a las 7 p. m., a Guanacasteca. Según el asistente técnico Júnior Díaz, esa decisión de ir al Morera Soto el día antes del partido es un detalle que no se puede pasar por alto.

“Los jugadores se familiarizan un día previo a la competencia, entrenar a la cancha donde se va a desempeñar el juego, es importante. A veces depende de la metodología del entrenador, a veces se hace, a veces no, pero yo siento que es importante, mientras el estadio esté en buenas condiciones y poder venir a aprovechar eso es importante para que se familiaricen los jugadores con lo que se van a encontrar el día del juego” citó Díaz.

Mientras que el arquero Leonel Moreira reseñó: “La verdad que es importante pisar el terreno de juego el día antes para uno saber cómo está, cómo se va a presentar en el momento en el partido y creo que él tiene su teoría del porqué trae al equipo el día antes”.

Grupo completo. Esta fue la primera vez en la que Rudé tuvo al grupo completo durante una semana larga de trabajo, así que genera cierta expectativa la alineación que el español presentará para el partido de este sábado.

“Contento, feliz de estar nuevamente en el equipo, de lleno, tratando de agarrar la idea del profesor, creo que es un sistema que nos gusta al equipo en sí, que lo veníamos practicando hace poco. Es la esencia de nosotros y creo que la hemos adaptado de la mejor manera”, mencionó Moreira.

El portero mencionó que esta semana fue bastante provechosa para el equipo.

“La verdad que él ha entrado con toda la disposición y nosotros igual, tratar de ayudarlo al máximo, apoyarlo e ir adelante con la idea que él tiene para que las cosas salgan bien para la institución y al equipo”.

Y agregó: “La verdad que bastante cómodos, creo que la idea es un poco de lo que es la mística y la ideología de este equipo, que la habíamos tratado de mantener y el día de hoy creemos que vamos agarrando otra vez ese rumbo con la idea que teníamos”.

En cuanto a Guanacasteca, Moreira indicó que el rival de turno de Alajuelense es un equipo aguerrido, que no deja de luchar los balones durante todo el tiempo.

“Creo que están haciendo las cosas bien y van a querer venir a sacar puntos en nuestra casa”, citó.

Además, concuerda con las declaraciones emitidas por Bryan Ruiz. El capitán rojinegro indicó que a pesar de todos los altibajos de la Liga en este torneo, el equipo está ahí, en la pelea.

“Es un torneo bastante atípico, creo que todos los equipos quieren entrar en la clasificación, pero lo importante aquí es pensar en nosotros, en clasificar nosotros y enfocarnos en lo que es nuestro trabajo”, señaló Moreira.

Experiencia distinta. Júnior Díaz afirma que todos en el cuerpo técnico de Alajuelense están entusiasmados por el desempeño de cada uno de los jugadores.

“Ya van entiendo un poco más la idea de lo que quiere el profe y eso es sumamente importante para poder emplearlo en la cancha durante los partidos y obviamente con los entrenamientos se perfecciona”, reseñó el hombre que inició el año como futbolista y hoy es asistente de Albert Rudé.

Indicó que a pesar de que el español tenía tiempo de estudiar a Alajuelense, ahora que tiene a los jugadores en el día a día es diferente.

“A veces uno se lleva otras impresiones solo por lo que son videos, pero ya ahora les he podido dar algunas recomendaciones, algunas características de jugadores y nosotros como cuerpo técnico lo vamos a adaptar para cada partido cuál es el jugador que nos puede dar la mejor versión”.

Con ese embudo de seis equipos peleando por la clasificación, en Alajuelense saben que el margen de error cada vez es menos y que en esta etapa es donde tienen que reaccionar.

“Siempre estar acá es un compromiso grande por ganar y ahora con mucha más razón porque la tabla está ajustada y tenemos que sumar para poder asegurar esos puestos de clasificación lo más pronto posible y todavía hay posibilidad de pelear por el primer lugar. Mientras existan todas esas posibilidades, en cada partido, tenemos que sumar de a tres, es lo que queremos y con mucha más razón en casa”, aseguró Díaz.

Cuenta que en su caso no le costó adaptarse a ese cambio de estar dentro de la cancha a ser parte del cuerpo técnico.

“Es curioso porque yo como jugador sí vacilaba con ellos y conversábamos de muchas cosas, pero siempre hubo esa línea de respeto y ahora se mantiene. Así lo he convivido con ellos, cuando tengo que hablar con ellos lo hago, cuando no hay que escuchar y poner atención, los escucho a ellos, ellos me escuchan a mí. Esa línea me ha encantado y espero seguir con esa atmósfera dentro del grupo”.

Indicó que la misión de ahora es ajustar aún más la idea de Rudé, porque hay detalles todavía que faltan y que por eso están tratando de correr contra el tiempo, asumiendo la necesidad de resultados positivos.

“Ya fue crear una base de lo que se quiere y ahora ir ajustando detalles, eso va a ser primordial y obviamente la captación que tenga cada uno de los jugadores es vital para que al final en poco tiempo se vea reflejado el trabajo que quiere el cuerpo técnico”, recalcó.

