Albert Rudé niega que le cueste hacer la lectura correcta de los partidos

Albert Rudé asegura que por las circunstancias que se presentaron al final, con las expulsiones de Ian Lawrence y Johan Venegas, el punto contra Herediano es bueno. (Alonso Tenorio)

Albert Rudé afirma que Alajuelense se paró muy bien contra Herediano, en un partido que empezó ganando y en el que su equipo jugó bien, pero terminó con un empate 1 a 1.

¿Por qué le cuesta a la Liga ganar los partidos ante los equipos grandes?

Yo lo que te puedo decir del juego de este miércoles es cómo se paró el equipo, me gustó como jugó el equipo, teníamos un plan que nos salió excelente hasta el momento en el que empiezan circunstancias mucho más difíciles y que es un momento en el que tienes que cerrar el partido para sacar un punto de aquí y eso es lo que hicimos.

Nosotros veníamos a por los tres, teníamos el partido controladísimo, teníamos un hombre de más, estábamos jugando muy bien y al final esto es fútbol, llegan circunstancias que ninguno se espera, se da la vuelta y yo creo que hay que responder ante eso, estamos de visita, teníamos que sacar ese punto y nos mantiene de líderes.

¿Le falta lectura de partido o tomar decisiones?, porque a la Liga siempre le pasa algo y no gana el partido grande.

No creo que me cueste la lectura y sí asumo las responsabilidades como siempre he hecho, cuando ganamos, empatamos o perdemos.

Si no le falta lectura, ¿podría argumentar por qué no ganan?

Porque hay más circunstancias del juego que no lo han permitido, porque hasta ese momento creo que éramos superiores, estábamos muy bien parados, estábamos ganando tácticamente el partido en todos los momentos del juego.

Esto es fútbol, pasan circunstancias, uno como entrenador tiene que adaptarse a ellas. El equipo ha hecho un grandísimo esfuerzo para sacar ese punto que nos deja arriba, en la punta de la tabla, que es lo que nosotros queremos, nuestro objetivo.

¿Por qué la Liga no tuvo otra respuesta cuando entró Kennedy Rocha?

El tipo de respuesta la teníamos. La Liga tenía el partido controlado, manejándolo en media cancha tranquilamente y el otro equipo intenta hacer su juego para empatar el partido con un hombre menos. Hay una pared que tira el jugador en banda hacia afuera, el árbitro considera que la defensa de esa pared es penal y a partir de ahí cambia todo el juego, porque nos empatan y nos expulsan a un jugador.

Es una jugada puntual, que te cambia el juego y al cabo de los minutos te cambia más el juego y a uno como entrenador solo le queda responder y repito, estamos fuera de casa, sabes que es muy difícil ganar por cómo se ha puesto la situación y lo que queda es sacar ese punto para estar arriba.

La Liga perdió el clásico jugando bien. Esta vez jugó bien y no ganó. ¿No cambiaría el no jugar bien por el resultado contra estos rivales?

Yo lo que creo es que jugando de la forma en la que jugamos te acerca a ganar, yo creo en jugar de esa forma que te acerca a ganar, porque es la forma que yo instauro en mis equipos. Es la forma que yo le transmito a mis jugadores y creo en ella para ganar.

Lo más importante evidentemente en este medio de alto rendimiento son los resultados y los resultados se tienen que dar. Para nosotros, el gran objetivo que tenemos es quedar superlíderes y de momento, se está cumpliendo y tenemos que aferrarnos ahí.

Y tenemos otra vez otra salida complicada el fin de semana, tenemos que ir a sacar los tres puntos para garantizar esa punta antes del parón y eso es lo que vamos a hacer, trabajar muchísimo, recuperar muchísimo, ver cómo adaptamos con esas bajas que tendremos por las expulsiones e ir a San Carlos a sacar los tres puntos.

Visitan a San Carlos y sigue el parón de 25 días. ¿Qué tiene planificado?

A San Carlos lo venimos estudiando porque como hay tan poco tiempo tienes que avanzar trabajo. Sabemos cómo juegan, sabemos cómo se paran, sabemos dónde nos podemos hacer fuertes, que es complicadísima esa visita y vamos a tratar de trabajar en muy corto tiempo lo mejor que podamos para ir a sacar los tres puntos, que es el objetivo allá antes del parón.

Yo siempre digo que los parones te dan aire para trabajar en semanas largas, de tranquilidad, para hacer interescuadras, para ajustar temas. Creo que es positivo, teniendo en cuenta además lo que viene después del parón, que es un calendario muy apretado y que es un mes compitiendo cada tres días para cerrar la fase regular.

No habrá tiempo para trabajar y ese aire que nos da estas semanas de fechas FIFA hay que tomarlo muy serio.

¿El liderato general es prioridad?

Nosotros tenemos muy claro que esa ventaja deportiva de quedar superlíderes es muy importante en este torneo, porque puedes tener un torneo regular muy bueno, pero no entras de primero, resulta que entras de segundo y tienes un mal partido en la primera serie y te sacan, ya no tienes opción de quedar campeón, por un mal partido, entrando de segundo.

Entrando de primero, si tienes un mal partido en esa serie, podés tener la revancha. Entonces es muy importante ese objetivo que nos hemos marcado y vamos a tratar de sacar puntos en todos los campos donde vayamos.

Y nos vamos a parar intentando jugar a lo nuestro. Vamos a intentar jugar a lo nuestro, pero si tenemos que cambiar lo vamos a hacer, porque solo se consigue la punta con puntos.