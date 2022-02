Albert Rudé muestra toda su frustración al alargar su mala racha ante Saprissa

Alajuelense viene de partidos ante Saprissa en los que juega mejor y no gana. Incluso es su cuarto clásico sin ganar. ¿Cómo toma esto?

Ha sido una continuación del último partido. Fue un juego con una Liga mejor en el campo, imponiendo condiciones que quiere atacar, marcar, proponer y que termina perdiendo sin merecerlo. Duele perder el partido de esta forma, porque no merecíamos ni el empate; era ganar.

”Fue una jugada aislada. Cuando dieron siete minutos estábamos contentos, porque íbamos a generar más opciones y llevar la pelota al otro arco para intentar ganar, pero en un balón parado nos anotaron y no fue un error, sino que el jugador de Saprissa se impuso. Es muy doloroso, esta forma de perder no gusta nada, pero vamos a seguir trabajando. A nadie le gusta perder, pero si tengo que perder, prefiero que sea así, jugando mejor que el rival”.

Albert Rudé no pudo esconder su frustración al perder ante Saprissa. El técnico de Alajuelense afirmó que fueron muy superiores en la fecha seis del Clausura 2022. (Rafael Pacheco Granados)

¿Cuánto le cambió la idea el no contar con los extranjeros?

Es evidente que te condiciona todos los planes al darse estas bajas a pocas horas del partido, pero aunque no estuvieron los extranjeros, pienso que no influyó en el partido porque el desempeño del equipo fue muy bueno y el equipo siguió jugando a lo mismo.

¿Esta derrota es más dolorosa para Alajuelense por todo el favoritismo previo al juego?

La derrota es dolorosa, pero no por las condiciones que se daban en la previa, sino por lo que pasó en el verde. Si uno no merece ganar y no es mejor que el rival, simplemente pierde y ya está, pero cuando se es mucho mejor y se pierde, duele mucho.

¿Está quedando debiendo como entrenador?, porque no le ha ganado a Saprissa y a Herediano tampoco.

No me compete responder esto. Tengo superiores que me contrataron, son los que deben valorar esto, analizarlo y yo estoy haciendo el proceso con mi equipo. Mi club salió a ganar ante Saprissa, lo merecíamos, pero no se dio y hay que aceptar estos golpes.

Alajuelense tiene ocho partidos sin ganarle a Saprissa. ¿Está faltando algo anímicamente o mentalmente?

No soy especialista en estos temas sicológicos, pero anímicamente estamos muy fuertes y muy convencidos. Desde el segundo cuarenta del clásico tuvimos la primera ocasión y esto demuestra que estábamos muy fuertes. Espero recomponer rápidamente, porque tenemos un partido importante a mitad de semana.

¿Esperaba que Saprissa le jugara así?

Siempre hacemos nuestros análisis, sabíamos las posibilidades que tenían y vimos la estructura y los jugadores que podían utilizar. Por lo mismo fuimos mejores en el compromiso, dominamos y así se vio. Nos ganaron en una jugada aislada de balón parada.

¿En qué se ha equivocado como entrenador en los últimos tres partidos, contando en los dos que tuvo que remontar?

Soy muy exigente y autocrítico, no solo con mis jugadores, sino que conmigo mismo. Si uno pierde, algo ha hecho mal o si tiene que remontar también es que algo hace mal. Hoy lo que hicimos mal fue marcar mal la última jugada. En Pérez el equipo no salió conectado y eso también fue mi culpa, porque soy el líder y responsable.

”En este partido lo que pasó es que nos anotaron en una jugada aislada, pero fuimos superiores y ahora hay que levantarse y seguir adelante”.

¿Cuánta credibilidad cree que ha perdido con la afición?

Al final no puedo intervenir en la credibilidad, cada quien sabe qué credibilidad tiene. En esto no me meto, pero sé que es doloroso perder un partido así ante Saprissa, por lo mismo todos estamos dolidos. Llegábamos a este partido habiendo sumado muchos puntos y en el torneo pasado nos quedamos a un gol de llegar a la gran final, así que hacemos un análisis amplio y tratamos de mejorar para conseguir los resultados. Respeto la opinión de cada uno y lo que me toca es trabajar.

¿Qué mensaje le manda a la afición?

Seguiremos trabajando y jugando como en este partido, pero intentaremos ganar los partidos. Nos tocó en el partido anterior celebrar en el último segundo y ahora nos tocó perder. Debemos creer en el proceso, veo una evolución, el equipo hace buenos partidos, vamos en una línea ascendente, se juega bien y apuntamos a tomar el liderato, llegar a la final y ser campeones.