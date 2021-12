Albert Rudé manda advertencia a sus jugadores: ‘El compromiso no se negocia’

¿Qué significa para usted pasar a la final?

Personalmente significa muchísimo, cuando me encargaron este proyecto sabía de la complejidad y tenía claro a lo que veníamos y hoy dimos un paso importante. El equipo está muy contento porque habíamos hablado, sabíamos lo que debíamos hacer hoy y ha salido.

¿Hubo ajustes importantes en el medio tiempo?

Hemos tenido que ajustar muchas cosas durante el juego, porque realmente Santos ha jugado muy bien y nos ha puesto en dificultades. Entonces hemos ido ajustando constantemente, creo que ha sido un partido muy táctico, muy bonito, de los que como entrenador nos gusta mucho jugar porque te pone en esa necesidad de ir introduciendo cambios tácticos e ir viendo por dónde sacar ventaja, pero lo hemos hecho muy bien.

¿Cuán difícil ha sido encontrar un once titular?

Realmente el tema del once ha sido complejo, porque llegas aquí con ciertos jugadores, otros en selección, empiezas a ver cómo podría ser, luego llegan los de selección y ves lo que pueden aportar, nos ha costado tener el grupo entero durante un largo periodo y eso complica. Yo no soy mucho de creer en un once fijo, sino en poner a los que están mejor y los que necesitamos para un juego en concreto. Pero si hay un once compitiendo muy bien y están sacando ventaja, son los que van a jugar, pero hoy, por ejemplo, sabíamos de ciertas necesidades, hemos ajustado y nos ha salido muy bien.

¿En qué debe mejorar para la final?

Creo que lo que había que mejorar era el tema de competitividad, porque es un ejemplo claro lo que nos pasó el juego de ida durante los primeros diez minutos. Eso pudo pesar y de hecho pesó en la serie y hoy debíamos ganar para avanzar de forma directa y lo hicimos bien, pero evidentemente somos conscientes de que hay cosas a mejorar, de que las finales son mucho más complejas. Entonces hay que seguir afinando, ajustando, a nivel colectivo como individual, para llegar en las mejores condiciones en circunstancias donde los detalles pueden marcar mucho. Estamos desde ahora recuperándonos y empezando a trabajar en esa dirección.

¿Usted está satisfecho con lo que muestra su equipo? ¿Puede ofrecer algo más?

Primero lo que resaltaría es un tema de competitividad, si un equipo compite, siempre está ahí para poder pelear el pase o ganar la final, sino compite seguro que no, parece fácil pero no lo es. Hoy compitió de una gran forma, hay que ajustar cosas y las ajustaremos, pero hoy sabíamos y aprendíamos que lo que nos pasó, que nos empezaron a sacar contragolpes, entonces cuando estás atacando muy alto, te quedas con espacios atrás y recibes contragolpes, te quedas desprotegido, ya sabes que en la vuelta te puede suceder lo mismo, entonces le das un poco de iniciativa al rival, me tiro un poquito atrás y ahí estoy evitando dejar espacios para el contragolpe. El equipo hizo muy bien el plan de juego y sabíamos que la contundencia sería clave y la que tuvimos cuando dejaron espacios la clavamos y eso nos dio un cambio de partido para tener ese estado de ánimo en positivo.

¿Hay jugadores que pueden quedarse fuera si no respondieron en estos juegos?

Trato de generar competitividad, exigencia en la manera de jugar. El que no está en nivel de competitividad y exigencia que consideramos idóneo para aportar, pues sencillamente no contamos con él, pero no es una decisión definitoria, ojo, es simplemente porque en el momento creemos que hay otro compañero que está mejor. Nuestro trabajo es saber elegir bien cuáles son los jugadores que inician y los que estarán en la banca. Otra cosa importante: los jugadores que tengan compromiso con el grupo siempre van a estar, los que no tengan compromiso, no hablo de fútbol, no van a estar y ni hace falta que hablemos del juego. El compromiso no se negocia.