Albert Rudé lleva promedio de puntos por partido al mismo ritmo de Andrés Carevic y Óscar Ramírez

Andrés Carevic, Óscar Ramírez y Albert Rudé presentan el mejor promedio de puntos por partido de los últimos tiempos en la Liga. (José Cordero y Rafael Pacheco)

Albert Rudé, Andrés Carevic y Óscar Ramírez comparten una particularidad más allá de que cada uno en su momento se convirtió en el blanco de las críticas.

El español refleja el presente, señalado porque en cinco enfrentamientos no ha podido derrotar a Saprissa y que los dos pulsos que registra contra Herediano terminaron empatados.

Carevic es el pasado reciente, cuestionado porque su equipo se caía en instancias finales, pero pasó a la historia como el hombre que sacó a la Liga de la sequía y que le dio su añorada copa 30.

Mientras que el Macho, el hombre que desde el banquillo conquistó más títulos con Alajuelense también era criticado por el estilo de juego que ejercía en la Liga.

Pero más allá de eso, hay una peculiaridad, de la que se habla poco, por no decir que nada.

¿Sabía usted que los números de estos tres entrenadores son muy similares en Alajuelense? La respuesta probablemente sea que no.

Es un ejercicio sencillo y en el que el sitio Transfermarkt lo comprueba. Ahí se determina que de los tres, Albert Rudé es quien contabiliza hoy por hoy el mejor promedio de puntos por partido, con un registro de 2.00.

Carevic alcanzó 1.98 puntos por partido, tomando en cuenta los 109 encuentros que dirigió a lo largo de los 769 que duró su gestión y en el caso del Macho, en su primer periodo al frente de la Liga tuvo un promedio de 1.97 puntos por partido y en el segundo fue de 1.83.

¿Resultará cansado para Rudé que se siga cuestionando su nombre pese a los números? El propio técnico rojinegro respondió la consulta en la víspera del partido de este domingo contra los florenses.

“Ustedes ya saben que yo acepto todas las críticas. porque si uno no acepta las críticas, no puede estar en un medio como este y en un equipo tan grande como este. Yo las acepto totalmente las críticas”, indicó Albert Rudé.

Y agregó: “Los números ahí están. Ahora no sé exactamente cuáles son mis números, porque trato de no enfocarme en mí, sino de enfocarme en el equipo, pero sé que estamos en una buena línea de números”.

El español considera que el final todo es muy subjetivo y es como cada quien quiera valorarlo.

“Yo lo único que sé y lo sé desde que yo llegué, es que a mí se me exige ganar el título, a mí se me exige ganar la 31. Yo voy a por ello, al 100%, trato de centrarme en el equipo, que es el que me va a dar la posibilidad de ganar la 31 y al final sé que si eso se consigue vamos a convencer a todo el mundo, porque todo el mundo lo que quiere es la 31, porque es lo que esperan”.

Rudé reitera que esa es la expectativa y que en Alajuelense quieren cumplirla, tanto en el camerino, como en el cuerpo técnico y que personalmente es algo que anhela.

“Me haría muy feliz darle a la afición esa 31, de verdad que sí”, insistió, al tiempo que confesó que aunque durante los partidos se ve muy enérgico, casi siempre de pie, pegado a la línea, fuera de la cancha es muy distinto.

“A nivel personal, te hablo a nivel de vida, soy un tipo muy tranquilo. Me ven en los partidos que soy muy enérgico, pero es por el juego del fútbol, por un sentido de que mi equipo vea que yo también estoy conectado en ese juego igual que ellos”.

Contó que fuera de la cancha lleva las cosas con el máximo equilibrio y con la máxima tranquilidad posible.

“Y así me encuentro, tranquilo, muy consciente y muy responsable de lo que tenemos entre manos, del partido que viene, del superliderato, de hacer pasos hacia donde queremos que es el campeonato y tratar de dar lo mejor de mí y espero que eso pueda ayudar a mi equipo”.

Tiene claro que es el responsable del equipo y que eso implica una responsabilidad tan grande que siempre estará bajo la lupa, pero insiste en que no enfoca los partidos ni su trabajo diario en él, sino en su equipo como tal.

“Ellos serán los que nos hagan campeones o no nos harán campeones, porque al final son ellos los que juegan y yo estoy convencido de que dándoles las herramientas, apoyándolos y dando nuestra mejor versión todos, estaremos ahí peleando por la 31 y me haría muy feliz poder regalarle a toda la afición y a toda la institución ese título”, reflexionó.

De nuevo Alajuelense está frente a un escollo de esos en los que la afición le hace una marca a presión, un careo de esos en los que está en juego la credibilidad de un proyecto y que por resultados anteriores, una buena cantidad de liguistas tienden a desconfiar.

“Yo lo que te diría en ese tema es que no lo enfocaría en mí, yo aquí no soy lo importante, lo importante es el equipo, es el que juega y el que saca las cosas adelante y la institución. Nosotros tenemos algo claro y es que aquí se nos pide ganar el campeonato y para ganar el campeonato, sí o sí vas a tener que ganar a equipos muy fuertes, no hay de otra”, expresó Rudé.

Además, afirmó que cuando llegue el momento deben demostrar que sí están preparados para hacerlo.

“Yo entiendo que en algunos partidos donde no se consiga la victoria puede empezar a crecer la duda de si vamos a ser capaces de conseguirlo, pero a lo interno no tenemos ninguna duda de que estamos capacitados, preparados y trabajando en la dirección adecuada para conseguir la ansiada 31″, destacó Albert Rudé.

Alajuelense recibirá a Herediano este domingo, a partir de las 5 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto. El juego es sumamente atractivo.

La Liga es líder, con cuatro puntos de ventaja sobre los rojiamarillos. Esa distancia podría ampliarse a siete unidades si los rojinegros ganan; quedaría igual si se produce un empate, pero se acortaría a tan solo un punto si el Team se impone.