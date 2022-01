Albert Rudé evadió referirse a las salidas de Marcel Hernández, Barlon Sequeira y Fernán Faerron

La Liga de Albert Rudé sumó sus primeros tres puntos en el Clausura 2022. (Alonso Tenorio)

Alajuelense acababa de ganarle a Guadalupe por 1 a 0, con un tanto de Johan Venegas, y Albert Rudé admitió que la contundencia sigue siendo la tarea pendiente. No tuvo problema en reconocerlo y en prometer que trabajarán para mejorar en esa parte.

Sin embargo, donde no se mostró tan explícito en la conferencia de prensa posterior al juego fue a la hora de recibir la consulta puntual sobre las razones de las salidas de Marcel Hernández, Barlon Sequeira y Fernán Faerron.

La Liga tuvo 21 ocasiones y solo marcó un gol. ¿Qué le dice eso?

Apostamos por un fútbol de intentar crear las máximas ocasiones, a veces pasa por un fútbol más de posesión, a veces pasa por intentar aprovechar los espacios; este sábado ha sido un poco de esta forma, de intentar tener un bloque alto para que cuando el balón entrara, aprovechar los espacios; generamos muchas ocasiones a partir de eso.

Al final, también el portero contrario juega y se ha lucido en tres o cuatro acciones que también hay que darle el mérito y cuando el mejor jugador del equipo contrario es el portero, te da un poco del resumen de lo que ha podido ser el partido, que al final lo acabas sufriendo, porque con 1 a 0 se te vienen encima los últimos 10 o 15 minutos. Marcando los goles que se pudieron dar, podía ser más llevadero al final.

¿Quiere que los refuerzos se metan rápido?

Les dimos unos minutos. Los chicos recién llegaron esta semana, se vienen adaptando al método de trabajo, al país, a sus compañeros, a muchas cosas y hemos creído prudente llevarlos para darles unos minutos, pero no iniciarlos en el once. Han entrado bien ambos y han hecho un buen trabajo, a pesar de todos esos hándicaps que han tenido.

¿Está satisfecho con la plantilla?

En temas de plantilla estoy totalmente satisfecho, al 100%, no tengo nada que decir. Lo dejaría con esa información.

¿Qué puede decir de las salidas de Marcel Hernández, Barlon Sequeira y Fernán Faerron?

Todo lo que se tenía que decir referente a las salidas, el club ya ha hecho mención. Estos jugadores ya no forman parte de la institución y yo no me voy a referir a ellos, pero tienen que entender que cuando acaba un torneo y empieza uno nuevo, lo que hacemos es un análisis. Operamos con una información interna y a partir de ahí se toman las decisiones.

Se tomaron las decisiones, el club ya explicó cada caso. Creo que Agustín (Lleida) tuvo la oportunidad en dos conferencias de prensa en los últimos 15 días de explicar largo y tendido estos temas y yo no me voy a referir a ellos, porque el club ya ha dado la información y ya ha hecho su referencia.

¿Qué puede resaltar de las incorporaciones?

Son muy meditadas, incorporaciones que lo que hacen es complementar las necesidades que teníamos a nivel de roles y funciones en el equipo. Gente profunda, gente amplia, gente joven, gente que tiene buen mano a mano, gente que gana los duelos, gente que se compromete también en el trabajo de presión, que no tiene miedo de saltar hacia adelante.

Entonces yo estoy muy contento y muy satisfecho con la gente que ha llegado. Porque además de ser muy buenos jugadores, son muy buena gente y es importante para el grupo esto, lo tenemos mucho en cuenta también.

¿Qué le gustaría potenciar del equipo más allá del resultado?

Estamos con el tema de la contundencia, siempre salgo con lo mismo, pero es la verdad. Si aquellas tres claras de gol, clarísimas debajo del arco el portero no se luce y entran, el partido cambia totalmente. A mí como entrenador no me gusta sufrir y en los últimos 10 o 15 minutos hemos estado ahí que se nos vinieron un poco encima por el hecho de que el resultado era apretado y yo tendría que mejorar esto.

Mejorar la contudencia para poder llevar mejor los partidos y el trámite del partido y eso sería lo que yo te podría decir que estaría más atento para mejorar.

¿Miguel Ajú es competencia directa para Leonel Moreira o es por un trámite por la sanción?

El caso de Ajú es igual que el de todos sus compañeros. Nosotros tenemos ciertos jugadores por posición, llámese portero, central, contención, punta o extremo y esos compañeros del mismo rol y función compiten por posición y compiten al 100%, no hay preferencias. Quien esté mejor y nos dé lo que necesitamos para el próximo partido es el que va a jugar y el caso de Ajú es exactamente el mismo.

¿Qué tan presionado se siente usted como técnico de ?

El tema de presión lo he dicho desde que llegué. Es un club grande, vas a tener presión por el cargo que ostentas en una institución tan grande como lo es Liga Deportiva Alajuelense. La he llevado bien desde el principio.

Los cuestionamientos siempre van a estar, yo siempre soy muy responsable de eso y acepto todas las opiniones, todos los cuestionamientos los acepto sin ningún tipo de problema. Pero yo en lo que me centro es en entrenar a mi equipo, entrenarlo lo mejor posible y que salga a competir como este sábado.

Que hizo un muy buen partido. Al final sacó la garra para cerrar y ganar esos primeros tres puntos y empezamos con el pie derecho que es muy importante para el grupo.