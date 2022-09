Albert Rudé está en la mira de San Carlos para sustituir a Douglas Sequeira

El nombre del español Albert Rudé, surgió entre algunos dirigentes de San Carlos para sustituir a Douglas Sequeira, quien el martes renunció como entrenador del equipo.

Rudé, quien dirigió a la Liga, pero quedó fuera tras perder la final del Clausura 2022 frente a Cartaginés, es visto con buenos ojos por algún directivo de San Carlos que propuso su nombre.

Gustavo Pérez, gerente deportivo de San Carlos, manifestó que han recibido muchos currículums de técnicos interesados en dirigir al equipo, pero aclaró que no han tenido contacto con Albert Rudé y tampoco ha llegado su hoja de vida a las oficinas del club, pero el nombre sí surgió cuando entre dirigentes hablaron del reemplazo de Douglas.

“Empezamos a ver cuáles técnicos han pasado por el país, qué hay entre lo que buscamos y surgió un comentario sobre Rudé, no sé si alguien de la comisión técnica o de la junta directiva, que dijeron mirá Rudé”, manifestó Gustavo, quien reconoció que le agrada el perfil del extécnico de la Liga.

Albert Rudé estuvo al frente de Alajuelense por dos torneos y ahora su nombre empieza a sonar en San Carlos. (Prensa Alajuelense)

“El perfil de él es muy bueno y sabemos la capacidad que tiene y lo preparado que está. Yo lo conozco desde hace muchos años atrás, no porque vino a Alajuelense, sino por lo que promueve dentro de sus proyectos, capacitaciones y demás. Hace años vengo siguiendo su carrera y es un perfil muy atractivo, habría que ver si está dentro de las posibilidades e intereses y muchas cosas más”, opinó Gustavo.

El gerente deportivo de los “Toros del Norte”, aclaró que Rudé o su representante no han enviado el currículum, pero la idea de tenerlo en el banquillo es algo que agrada a la dirigencia.

“No nos ha llegado el currículum de él, sí se ha mencionado, así como de Rudé se mencionaron otros técnicos y creo que se hacen muchas especulaciones de nombres, pero en concreto no ha surgido uno en específico en el cual estemos apuntando. El nombre de Rudé fue puesto en mesa como una posibilidad de análisis, no lo hemos contactado. Todo ha sido muy rápido y primero hemos tenido que gestionar la salida de Douglas, ver con quién se queda el equipo, son muchas cosas”.

Pérez resaltó que al darse a conocer el martes la renuncia de Douglas Sequeira, de inmediato empezaron a llegarle hojas de vida de entrenadores interesados en asumir a San Carlos.

“Ya empieza a moverse muchísimo, hay gente interesada y son muchos los curriculums que nos han llegado y sobre eso estamos trabajando y conversando con gente de fútbol. Hay muchos extranjeros y algunos nacionales también. El nombre de Rudé salió como para tenerlo presente”.

Gustavo destacó que de momento el equipo lo asume Víctor Abelenda, quien fue asistente de Sequeira y luego se tomarán el tiempo para definir al técnico para la próxima campaña.

“Estamos revisando perfiles, viendo algunos curriculums, analizando hojas de vida para ver por dónde va a venir la decisión. Yo estoy elaborando un perfil del técnico, qué buscamos o requerimos y luego se presenta a la junta directiva. Vamos filtrando un poco y si en su momento llega la opción de Albert Rudé lo contactaremos para ver si hay una posibilidad real”.

Douglas Sequeira no encontró reciprocidad con su manera de trabajar y por eso deja San Carlos

Sobre la renuncia de Douglas, Pérez reconoció que los tomó por sorpresa porque lo habían renovado por tres años más.

“Él da un paso al costado primero por él y segundo por la institución, quizá lo hizo para después no terminar tal vez de una forma un poco más abrupta o de una manera que no era la correcta. Tal vez hubo un desgaste entre su idea y método con los jugadores, no con todos y esto es parte de la gestión de un grupo y por eso se fue. Sí nos sorprende porque habíamos hecho un proyecto con él a mediano y largo plazo, es algo que antes no habíamos hecho en nuestra administración, siempre era muy al calor del resultado. Se le dio un voto de confianza, puso la renuncia y nos tocó mirar a otro lado”.

Con San Carlos algunos quisieron hacer realidad aquel refrán que dice: a rey muerto, rey puesto, porque no había pasado una hora desde que se conoció sobre la renuncia de Douglas Sequeira, cuando algunos técnicos y representantes empezaron a enviar currículums para ser tomados en cuenta por la dirigencia norteña.