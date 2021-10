Albert Rudé despabiló a Alajuelense: ‘El equipo emocionalmente está muy fuerte’

Albert Rudé da instrucciones en un juego de Alajuelense. (alonso tenorio)

Aunque va partido a partido, Albert Rudé tiene varios días de pensar en lo que será su estreno en un clásico como director técnico. La cuenta regresiva entra en el tramo final y el momento se acerca.

El duelo entre Alajuelense y Saprissa será este sábado, a las 7 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto y el español sabe muy bien la importancia de este partido, que no es un juego cualquiera.

Liga Deportiva Alajuelense llega con nuevos bríos porque el equipo despertó desde que el español asumió su timón, pero también se presenta a esta cita con la obligación de ganar, al ser el equipo que está en casa y que va en alzada.

Este duelo contra su archirrival puede verse como una prueba de fuego para Albert Rudé y sus hombres, una especie de confirmación de ese despegar que tiene a los rojinegros al acecho, a tan solo dos unidades de un Herediano que la tarde del domingo visitará a Cartaginés.

Un partido que podría darle más credibilidad a lo hecho hasta ahora y a la evolución radical mostrada en tan poco tiempo, con una mística más ofensiva.

Pero es que aparte de la estrategia y la táctica, Rudé consiguió algo vital para los manudos y fue reconectar al grupo y sacarlo de ese abismo en el que estaba porque había perdido la confianza.

Eso lo corroboró el propio técnico el miércoles anterior, cuando su equipo supo defender un marcador con uñas y dientes, a pesar de la adversidad en una cancha bastante compleja y contra un rival muy trabajado como Grecia.

No fue la Liga que no lograba aguantar una ventaja o que al estar contra la pared en un momento de apremio se desmoronaba sin reaccionar y en el equipo erizo quieren ratificar eso en este clásico.

“El equipo emocionalmente está muy fuerte y esto lo quiero destacar, porque partidos como el último son más de estar bien mental y emocionalmente que de juego, porque se te complica y el rival juega muy bien”, mencionó Albert Rudé.

Lo ocurrido a mitad de semana, cuando inclusive le dio descanso a ciertos hombres le hacen ver al español que las cosas están saliendo tal y como las tiene planificadas. Él está viendo la Liga que quiere y sabe que aún queda mucho margen para crecer.

Pero antes de que venga el receso que se dictó en el campeonato nacional para abrirle espacio a la Selección Nacional, está el clásico, al que Alajuelense se presenta sin tantas dudas y nebulosas a su alrededor.

“Yo creo que llegamos muy fuertes emocionalmente y como ustedes saben, los clásicos son partidos muy emocionales y nosotros estamos fuertes, entonces podemos llegar muy bien”, insistió.

Albert Rudé se las ingenió para que Alajuelense consiguiera resultados inmediatos bajo su guía. En cuatro partidos registra tres ganes y un empate. Es decir, de 12 puntos en disputa, la Liga de Rudé se dejó 10.

Eso también equivale a que el español tiene un rendimiento del 83,33% en el banquillo rojinegro, algo que de momento consiguió sin repetir una alineación.

Dicha particularidad sin duda recuerda esa característica que se presentó en el primer torneo de Andrés Carevic al frente de Alajuelense.

Las diferentes alineaciones de Albert Rudé

Contra Santos: Mauricio Vargas, Ian Lawrence, Ian Smith, Daniel Arreola, Giancarlo González, José Miguel Cubero, Barlon Sequeira, Bernald Alfaro, Aarón Suárez, Carlos Mora y Marcel Hernández.

Contra Herediano: Mauricio Vargas, Ian Lawrence, José Salvatierra, Daniel Arreola, Giancarlo González, Carlos Mora, José Miguel Cubero, Barlon Sequeira, Bernald Alfaro, Aarón Suárez y Marcel Hernández.

Contra Guanacasteca: Leonel Moreira, Ian Lawrence, Daniel Arreola, Giancarlo González, José Salvatierra, Alex López, Bernald Alfaro, Aarón Suárez, Johan Venegas, Andrés Gómez y Gabriel Torres.

Contra Grecia: Leonel Moreira, Yurguin Román, José Salvatierra, Fernán Faerron, Bryan Ruiz, Alexis Gamboa, Carlos Mora, José Miguel Cubero, Bernald Alfaro, Johan Venegas y Gabriel Torres.

No hay pistas para el once que usará contra Saprissa. Lo cierto es que no podrá contar con Fernán Faerron por expulsión y que los equipos tienen la necesidad de ganar.

Alajuelense registra 31 puntos y pretende darle caza a Herediano, pues son dos unidades la diferencia; mientras que Saprissa suma 27 puntos.

“Con una plantilla de tanta calidad, tan larga y con tanta versatilidad podremos sacar un equipo como siempre, competitivo y adaptado como se necesita cada partido”, apuntó Rudé.

Una vez presenció un clásico en el Estadio Alejandro Morera Soto, en 2018, sin imaginar que unos años después, para el pulso 333 de la historia entre Alajuelense y Saprissa, él tendría la responsabilidad de ser el mandamás de la Liga.

“Muy emocionado, pude vivir un clásico como aficionado, vi el ambiente, no habrá aficionados, es una pena, pero lo entiendo y pude ver un poco el sentir como aficionado en la grada qué es un clásico”, relató Rudé.

Y agregó: “Ahora que lo veo desde adentro lo vivo con mucha intensidad, porque así me lo transmiten los jugadores que llevan más tiempo acá y que saben porque han jugado muchos y me lo están transmitiendo”.

Los clásicos marcan a los equipos en sí, a los jugadores y a los técnicos, sino que lo digan tanto Andrés Carevic como Luis Marín.

Con el argentino hubo clásicos que quedaron en los registros históricos, como aquel 2-5 en Tibás, otro triunfo en ese mismo lugar con varios jóvenes en cancha. O la final de la Liga Concacaf y otro clásico que a los pocos días ganó la Liga y que detonó la salida de Wálter Centeno.

O la victoria de la Liga del pasado 18 de abril por 0-5 en la Cueva que significó el fin de Roy Myers en el banquillo morado. Pero también quedaron tragos amargos para el liguismo, como la final del Clausura 2020, las semifinales del Clausura 2021 y la Supercopa.

Mientras que con Luis Marín, lo sucedido el 28 de agosto en la casa saprissista hizo que estallara la furia del liguismo, porque los manudos iban ganando con dos goles de Alonso Martínez y la S se dejó el triunfo por 4 a 2.

Ese fue el último episodio entre los archirrivales, pero este sábado se escribirá un nuevo capítulo, el primero de Albert Rudé en un clásico como técnico de Alajuelense.

