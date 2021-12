Albert Rudé da pinceladas de algunas reglas del juego que maneja en el camerino de Alajuelense

Alajuelense entrenó este miércoles y de una vez se concentró en la residencia del Centro de Alto Rendimiento en Turrúcares. (Prensa Alajuelense)

Cuando Alajuelense avanzó a la fase final contra Saprissa, Albert Rudé mencionó que el compromiso no se negocia y que como cabeza del equipo, él trata de generar competitividad y exigencia en la manera de jugar.

“El que no está en nivel de competitividad y exigencia que consideramos idóneo para aportar, pues sencillamente no contamos con él, pero no es una decisión definitoria, ojo, es simplemente porque en el momento creemos que hay otro compañero que está mejor”, subrayó Albert Rudé tras saberse en la fase final, en la que disputará contra Saprissa el boleto a la gran final.

“Nuestro trabajo es saber elegir bien cuáles son los jugadores que inician y los que estarán en la banca. Otra cosa importante: los jugadores que tengan compromiso con el grupo siempre van a estar, los que no tengan compromiso, no hablo de fútbol, no van a estar y ni hace falta que hablemos del juego. El compromiso no se negocia”.

Esas palabras de Albert Rudé fueron directas y sinceras. Ante una consulta de La Nación sobre ese tema, el técnico rojinegro dejó entrever este miércoles algunas de las reglas que maneja en el camerino de Alajuelense.

Rudé detalló que el compromiso de todos en estos días ha sido “muy alto” y que “realmente el mensaje del compromiso es un mensaje que es acordado con el grupo”.

“Nosotros tenemos acuerdos a nivel colectivo, a nivel grupal, tenemos un acuerdo que es el compromiso y el compromiso siempre tiene que estar. Yo veo que hay un compromiso altísimo y para jugar una final si no tienes compromiso, si no tienes competitividad y no tienes contundencia es muy difícil que consigas el objetivo y nosotros nos basamos en esos tres pilares a nivel de bases para a partir de ahí construir todo”, respondió Rudé.

Reiteró que el compromiso es una cosa que no se negocia, porque es un acuerdo que tiene con el grupo y “los jugadores que estén comprometidos los vamos a tomar en cuenta”.

“Los que no estén comprometidos lastimosamente no se podrán tomar en cuenta y de momento no nos hemos encontrado con ningún caso el cual haya sido lo suficientemente grave como para apartar a un jugador del equipo porque no tenga compromiso y espero que mientras yo sea el entrenador de este equipo no pase”, aseveró el timonel español.

En esta recta final del campeonato se escucha mucho sobre qué pasará con los jugadores a los que se les vence el contrato, como el caso de Mauricio Vargas, José Salvatierra, José Miguel Cubero, Daniel Arreola, Giancarlo González y Gabriel Torres.

La salida de Alonso Martínez al fútbol de Europa, un eventual regreso de Miguel Andrés Ajú y hasta un posible préstamo de Brandon Aguilera a Guanacasteca.

De ellos, pareciera que Vargas tendría su futuro en Herediano, mientras que desde octubre, Cubero había pronunciado unas palabras que sonaron a despedida y el domingo pasado, antes del round definitivo entre Alajuelense y Santos, el contención manifestó que otros clubes se le han acercado para conversar y que pronto tomará una decisión.

Todas esas situaciones pareciera que no incomodan a Rudé y él considera que tampoco es motivo para que sus hombres se desconcentren.

“Este detalle está dentro del acuerdo del compromiso. ¿Qué quiere decir esto? Que sea cual sea la situación del jugador, nosotros estamos siempre para ayudarlo y apoyarlo, pero con el compromiso intacto”, exteriorizó el técnico liguista.

LEA: Alajuelense recibió sanción por incumplir protocolo de estadios con afición

Apuntó que si hay un jugador que tiene que renovar contrato, en el cuerpo técnico lo apoyarán siempre y el futbolista tiene que tener un compromiso dentro del grupo.

“Si un jugador está pensando en que puede ser que tenga otras ofertas y puede ser que en el otro torneo no esté aquí, nosotros lo vamos a ayudar, lo vamos a apoyar y él tiene que estar comprometido con el grupo”, añadió.

Y agregó: “Es decir, que pase lo que pase, el compromiso es innegociable y todo lo que envuelve eso es natural en el fútbol. Nosotros estamos siempre para apoyar al jugador y el jugador está siempre para darnos ese compromiso, ese es el acuerdo que tenemos con el equipo”.

DE INTERÉS: Papá de Aarón Suárez: ‘Soy más morado que el Moradito, pero mi hijo está primero’

Alajuelense visitará este jueves a Saprissa, a las 6 p. m., en el primer duelo de la fase final del Apertura 2021. El duelo de vuelta será el domingo, a partir de las 5 p. m., en el Morera Soto.

A doble clásico se resolverá quién avanzará a la gran final para disputar para disputar la corona contra Herediano.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo.