Albert Rudé admite que la desconfianza en Alajuelense solo se cura con triunfos

Albert Rudé no descartó que para este miércoles puedan regresar Aarón Suárez y José Miguel Cubero a la convocatoria. (Rafael Pacheco Granados)

Alajuelense tiene el liderato general entre ceja y ceja. Los rojinegros visitan este miércoles, a las 8 p. m. a Herediano y su única consigna es cerrar la jornada en primer lugar.

En la víspera del llamativo duelo, Albert Rudé expresó que considera que debido al poco tiempo, el Team seguirá jugando a lo mismo, ahora a cargo de Jafet Soto.

Sin embargo, habló más de la Liga que de los florenses y también se refirió a por qué la gente tiende a no creerle a Alajuelense, aunque el equipo haya asumido el liderato en la fecha anterior.

“Para crear una comunión real necesitas ganar títulos”, aseveró Albert Rudé.

¿Por qué siendo el equipo líder, que no se ha visto mal en la cancha, pareciera que hay falta de confianza de la afición?

Yo creo que ha sido por puntos clave que han ido sucediendo en estos años, en los que no se ha conseguido el objetivo y esto ha ido minando un poco.

Te podría decir uno que me implica a mí porque yo lo viví: el último clásico, donde el equipo a los 40 segundos tiene una ocasión en el área pequeña que normalmente acaba en gol. Que está proponiendo todo el juego, que está teniendo al rival en su campo constantemente, que está generando y generando y en un balón parado en el minuto 97 pierdes un partido.

Entonces eso, quieras o no, afecta, porque es es duro y no solo afecta a la afición, afecta al camerino, afecta a los jugadores, al entrenador, al cuerpo técnico. Esos pequeños puntos que ha habido en los últimos años da un poco de pie a eso.

Pero qué nos queda. Nos queda trabajar para mejorar eso, nos queda trabajar para que eso no ocurra, nos queda trabajar para ganar esos partidos. Para llegar a las finales y ganarlas solo hay una forma y es esa.

Para crear una comunión real necesitas ganar títulos y esto es totalmente comprensible, porque esto es alto rendimiento.

Estudia mucho a los rivales y a los técnicos. ¿Ha visto a Jafet Soto como entrenador?

Lo que podemos ver son los partidos que él ha dirigido, los partidos que estamos viendo son los que ha dirigido para sacar información de cómo dirige a sus equipo, pero evidentemente hay incertidumbre.

Porque en tan poco tiempo no sabemos exactamente cómo va a plantear el equipo, pero viendo cómo juega el equipo y los principios que tiene. Creemos que es muy difícil sacar los principios en tan poco tiempo y por lo tanto Herediano seguirá jugando a lo mismo.

Jafet apunta a situaciones que se han presentado en años anteriores contra la Liga. ¿Usted lee los discursos de él?

Si te digo la verdad, nosotros tenemos tanto trabajo con Liga Deportiva Alajuelense que nos enfocamos únicamente en lo nuestro y no atendemos a lo de afuera.

No le ha ganado a Saprissa y a Herediano. ¿Cómo siente que siempre le saquen en cara lo mismo?

Para nada, yo entiendo perfectamente el tema de partidos tradicionales, el tema de dos equipos grandes, lo entiendo perfectamente y los vivo con muchísima intensidad yo también.

Contra Herediano, que es el equipo que nos interesa porque lo enfrentamos este miércoles, hemos tenido un partido solamente, que acabó en empate y punto.

Esa es nuestra historia con Herediano desde que yo estoy aquí dirigiendo y vamos a tratar en este segundo partido de sacar los tres puntos, abrir brecha con ellos y poder estar aún más arriba.

¿Cómo va la recuperación de Aarón Suárez y de Celso Borges?

Hay tres jugadores que estamos viendo su evolución: Celso Borges, José Miguel Cubero y Aarón Suárez. Celso va lento, por el tipo de lesión que tiene, no sabemos estimado cuándo estará, pero lo tenemos que llevar poco a poco, porque es un tema bastante delicado.

Con Suárez y Cubero son temas un poco más livianos. Tenemos la última prueba con ellos en campo y ahí se van a tomar las decisiones, si están para jugar o los tenemos que esperar un poquito más.

Celso es importante para la Selección. ¿Le alcanzará?

Sí, sí, esperemos que le alcance. Ya les digo que con nosotros no le va a alcanzar porque tenemos partido entre semana y fin de semana y no va a llegar Celso, pero con el tiempo que hay hasta la competición de Selección tenemos todas las esperanzas puestas en que sí va a llegar. Entonces en principio tiene que llegar.

Depende de la evolución, a lo mejor avanzamos mucho la próxima semana, o hay que retenerlo un poco más, pero tiene que estar.

¿Carlos Mora o Israel Escalante? ¿Qué inclina la balanza?

La balanza la inclina lo que necesitamos para jugar contra Heredia. Nuestros jugadores de afuera necesitan unas características y unos comportamientos que tenemos detectados y el jugador que nos lo ofrezca más será el que va a iniciar.

¿En qué se enfocan para trabajar la contundencia?

Somos conscientes de eso por eso lo estamos trabajando tanto y te puedo decir que tras cada entrenamiento los delanteros, los extremos y los volantes ofensivos se quedan a entrenar esas situaciones aparte de lo que es ya el entreno, una vez que se acaba.

Y durante el entreno siempre destinamos obligatoriamente una parte a lo que es ataque de área.

Si nosotros somos capaces de tener esa contundencia, los trámites del juego van a ser muy diferentes por nuestra forma de jugar; entonces le damos mucho valor.

¿Partidos como el de este miércoles son de más de tres puntos?

Yo no lo veo así porque son tres puntos. Objetivamente si ganas tienes tres puntos y no es que el partido de mañana valga seis, vale tres. Pero sí es importante porque tienen un aliciente diferente estos partidos. Es importante para nosotros ganar y es importante para la afición y para mí como entrenador. Es importante ganarlos, pero en el proceso que estamos de intentar acabar líderes, que te da esa ventaja competitiva, es uno de los muchos partidos de los que habrá para llegar a eso que queremos, para tener esa ventaja deportiva.

Al equipo le cuestan los primeros tiempos. ¿Por qué?

No vemos que sean un problema los primeros tiempos. Hemos tenido unos partidos concretos donde los primeros 45 minutos hemos sido menos productivos, pero eso no es una constante que hayamos visto y que nos ocupe ahora mismo. Sabemos en qué línea queremos ir, sabemos lo que tenemos que mejorar 100%, nos estamos enfocando en ello y como he repetido muchas veces, creemos que el tema de la contundencia es muy relevante para nosotros, por nuestra forma de jugar, porque jugamos de una forma en la que intentamos siempre tener el balón, ser propositivos y si tienes esa contundencia que en las primeras ocasiones que generas puedes meter el gol, te permite dominar el trámite del partido de forma diferente.

Pasa por ahí, ser contundente en esas ocasiones que tienes que se te presentan en la primera parte.

¿Estos partidos contra Saprissa y Herediano usted los marca como partidos diferentes en el camerino?

No hace falta que yo marque la diferencia, porque la diferencia está, que se siente, la siento yo, la sienten los jugadores, no hace falta que yo haga nada, porque el propio partido la lleva implícita, tanto cuando jugamos contra Saprissa como con Herediano y Cartaginés, cuando jugamos semifinales y finales.

En estos partidos es importante sacarlos adelante porque yo creo que en el momento en el que estamos ahora es importante poder mantenernos ahí arriba. No es fácil llegar ahí y trataremos de mantenernos. La única forma es ganar y vamos a tratar de seguir haciéndolo.

¿Es definitivo que Leonel Moreira será el portero titular de Alajuelense?

No hay nada definitivo, ni para el portero, ni para ninguna de las posiciones. Como ustedes saben, nosotros tratamos de poner a los jugadores que mejor están, los jugadores que nos pueden dar aquello que necesitamos para los partidos concretos que enfrentamos y en este momento Leo nos está dando lo que necesitamos. Llevamos dos porterías en cero seguidas y de momento tendrá esa continuidad, hasta que nosotros consideremos que tiene que haber un cambio.

¿Usted cree en las rotaciones?

No creo en ellas, pero sí pienso que con un calendario apretado tienes que rotar, porque o rotas por planificación o rotas por lesión.

Muchas veces uno tiene que planificar muy bien esas rotaciones para evitar precisamente lesiones, que como saben tenemos ahora a tres jugadores ahí lesionados y muchas de esas lesiones son por estrés.

No creo en las rotaciones, pero con el calendario te exige un poco planificarlas y en el tema del portero, siempre va a jugar el que esté mejor.