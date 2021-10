Alajuelense y Saprissa, los equipos más rematadores el torneo, no llegaron al clásico

El técnico de Alajuelense, Albert Rudé, y el timonel de Saprissa, Mauricio Wright, defendieron que sus equipos produjeron mucho y tuvieron la cantidad de ocasiones necesarias para llevarse el clásico 333, pese al 0 a 0. Sin embargo, los números dicen lo contrario.

El saprissista Ricardo Blanco (izquierda) y el manudo Marcel Hernández (derecha) lucharon de tú a tú por el balón en el clásico 333. (JOHN DURAN)

La realidad de las estadísticas revela que los dos clubes que más remates totales y directos realizan en el Torneo de Apertura 2021 se quedaron muy cortos al verse las caras y mostraron una versión inédita. No se puede negar que lucharon y que tácticamente fueron impecables defensivamente, con unos tibaseños que hasta cambiaron de sistema y recurrieron a una línea de tres al atacar o cinco al defender.

Si bien, Rudé enfatizó que no se pueden ver sólo los intentos al arco y hay que valorar toda la elaboración, lo cierto es que el fútbol se gana con goles y la única forma es terminando las acciones. Más aún cuando se tiene a dos atacantes como Gabriel Torres o Marcel Hernández, dos bestias ofensivas, como él mismo les llamó.

Vamos a los datos para confirmarlo: este sábado la Liga hizo ocho remates y apenas uno directo, cuando promediaba 13 por compromiso y cuatro con dirección al arco por duelo. Mientras que la S sumó siete en el Morera Soto y únicamente dos entre los tres palos, algo que se aleja mucho de su media de 15 globales y cinco con puntería.

Con este panorama es imposible defender que el choque fue de grandes emociones y de golpe contra golpe, como sí se vieron los últimos encuentros entre los rivales más pesados del fútbol tico.

Y es que en los últimos ocho clásicos se marcaron como mínimo cuatro tantos entre ambos y sólo se registró un empate (4 a 2, ganó Saprissa; 4 a 1, ganó Saprissa; 2 a 2; 4 a 3, ganó Saprissa; 5 a 0, ganó Alajuelense; 3 a 1, ganó Alajuelense; 3 a 2, ganó Alajuelense; y 3 a 2, ganó Alajuelense).

Para quienes son fanáticos de las estadísticas, otro detalle es que desde febrero del 2019 no se daba un 0 a 0 entre los archirrivales.

Más allá de las verdades que suelen mostrar los números, los protagonistas difieren y lo valoran distinto.

“Fue un partido bastante parejo, los dos equipos tuvimos las chances de meter el gol, pero ninguno pudo concretar. Queríamos sacar los tres puntos para acercarnos más al líder, porque era un rival directo y un clásico, pero en este tipo de partidos cuando no se puede ganar, tampoco hay que perderlo. No me voy conforme, pero si el punto nos sirvió para meternos en clasificación, bienvenido. Por momentos ellos manejaron mucho la pelota, les dimos la iniciativa y nosotros buscamos recuperar y salir rápido”, analizó Mariano Torres.

Donde sí hay un punto de convergencia es que morados y manudos dejaron ir una chance importante para afianzarse en sus objetivos. El León no pudo treparse al liderato y quedó un punto por debajo de Herediano (33 a 32 con un duelo más).

Así mismo, el Monstruo apenas se sostiene en el cuarto puesto, con las mismas 28 unidades que Cartaginés y con un partido más.

“Tuvimos el control en el primer tiempo, generamos tres o cuatro opciones para marcar, pero no se nos dio. Debíamos de ser más contundentes. No siento que nos faltó en ofensiva, porque llegamos, pero sí debíamos tener un poco más de tranquilidad a la hora de definir y hay que practicar más. Queríamos ganar y amanecer en el primer lugar, pero no se dio”, señaló Ian Lawrence.