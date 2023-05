Alajuelense y Saprissa en fuego cruzado para que veten sus canchas en la gran final

Alajuelense se salió con la suya en la cancha, perdió el clásico en Tibás, pero fue mejor en la fase final y con ese global de 3 a 1 obligó al Saprissa a una gran final.

Cuando acabó el juego, la dirigencia de la Liga que aguardaba afuera del camerino aplaudió, porque vienen dos partidos más, pero tampoco fue un festejo desmedido. Al contrario, saben que viene lo más duro.

Johan Venegas venía muy molesto, sin dar declaraciones. Pasó diciéndole a los periodistas que ojalá comunicaran de todo lo que pasó al final.

Pero del tema puntual no hablaron los jugadores, lo hicieron los de traje y cortaba.

“Ojalá haya quedado evidencia de la piedra que lanzaron y que impactó a un jugador, a Dardo Miloc, así como el puñetazo que le dio Pablo Arboine a Josimar Alcócer, no puede ser. Me parece que el fútbol no da para tanto”, afirmó el exdirectivo de Alajuelense, Manrique Lara.

Indicó que el comisario tiene la evidencia y debe reportarlo en el acta. Si no fuera así, anunció que Alajuelense inmediatamente presentará lo que procede para que sancionen la cancha del Deportivo Saprissa.

”Lo que pasó prácticamente es el veto automático de un juego”, aseguró Manrique Lara, un criterio compartido por Aquiles Mata.

“El comisario de manera seria y objetiva debe hacerlo y si no presentar la prueba documental. Que es absolutamente claro. Cuando venían saliendo, tiraron una piedra y lo golpearon en la espalda. Si se la pegan en la cara, hasta le pudieron haber sacado un ojo. Es inaceptable“, insistió Manrique Lara.

Andrés Carevic también se vio enojado como nunca. Su molestia fue al ver que otra vez no se pitaron acciones de penal.

”Aquí también hubo dos penales que no nos pitaron y no vamos a quejarnos del arbitraje, pero hay una mano de Ariel Rodríguez muy clara. La Liga sacó la casta donde tenía que sacarla, en casa y somos los justos ganadores de ese billete a la gran final”, apuntó el exfiscal de Alajuelense.

Por su parte, el gerente general de los rojinegros, Ricardo Chacón también dijo que no se quedarán cruzados de brazos.

”Vamos a ver el video y con la comisión jurídica veremos si es factible presentar algún tipo de acción. Ahí están los comisarios y así como vetan el estadio Alejandro Morera Soto, yo espero que pueda existir sanciones, porque hubo una agresión a un jugador”, afirmó Ricardo Chacón.

Ahora es Alajuelense quien pide el veto de la ‘Cueva’, porque hay que recordar que todavía está en trámite la denuncia que presentó Saprissa el pasado 24 de abril ante el Tribunal Disciplinario, pidiendo que se vete el Morera por un incidente ocurrido con un aficionado que intentó golpear a Fabricio Alemán, quien había quedado fuera de lista en el clásico del 2 de abril.

Reacción morada Copiado!

El gerente general del Deportivo Saprissa, Gustavo Chinchilla, se manifestó sorprendido por las acusaciones de la dirigencia de Alajuelense de vetar el estadio Ricardo Saprissa, por lanzamientos de objetos a la cancha, piedras e incluso quitarles el agua potable en los camerinos.

Incluso el presidente del Saprissa, Juan Carlos Rojas, fue contundente al “colgar” un video en su cuenta en Instagram y criticar la acción del asistente técnico Martín Arriola, quien supuestamente fue golpeado por un objeto en la parte de atrás de su cabeza y cayó al terreno de juego, al final del compromiso.

El gerente saprissista fue el primero en salir a enfrentar las acusaciones de la dirigencia rojinegra.

“Hemos trabajado muchísimo con los aficionados y el espectáculo para hacer del Ricardo Saprissa un estadio familiar, tomando un montón de medidas. Lo que no es profesional es que las personas inciten a los aficionados. Eso no lo hace un profesional, no es de una liga profesional como la de Unafut. Es irresponsable y no es profesional”, declaró Chichilla.

Mientras tanto, el jerarca de los tibaseños utilizó las redes sociales para dar su opinión.

“¿Cuántos partidos de sanción a esta persona (Martín Arriola) por fingir una pedrada de “aire”, buscando ilegítimamente el veto del estadio? Al nivel de desesperación que se ha llegado”, declaró Rojas.

Tampoco se quedó callado el capitán del Saprissa, Mariano Torres, quien observó el video de Arriola y también dio su opinión al final del compromiso.

“Hay cosas que no están buenas que pasen en nuestro fútbol. Como que el ayudante de campo (Arriola) salga burlándose de la gente, incitando a la violencia cuando ganó un partido, no está bueno. Hay que respetar a la gente y hay que ser honesto, porque en ningún momento se ve que le pegan nada. Sale de frente y se agarra la parte de atrás (de la cabeza), no sé cómo hizo el proyectil que le tiraron, que dio vuelta y le pegó en la nuca”, aseguró Torres.

“Está claro el video. Cuando vean el video no van a poder ni hablar. Más bien se tienen que disculpar porque esas cosas no se hacen. Nosotros lo que hablamos es que no se debe faltar el respeto a la gente. Si tenemos que festejar en la cancha de ellos lo haremos, pero sin burlas, eso no se hace. Él lo debe hacer y no debe de mentir porque en ningún momento le pegan nada”, añadió.

Finalmente, Gustavo Chinchilla señaló: “A mí me sorprenden estás acusaciones. Me sorprende que lleguen a incitar, a provocar a la barra contraria, es poco profesional. Esas cosas no se hacen. Se habla de vetar el estadio pero no dicen que le pegaron a uno de nuestros jugadores. Es sorprendente que este sea el tema de lo que se está hablando”.