Alajuelense y Saprissa despreciaron a Javon y a Paradela antes de llegada a Santos

Luis Paradela y Javon East son los delanteros del momento. Los dos atacantes del Santos son pedidos por la afición de Saprissa, Alajuelense, Herediano, Cartaginés... Después de un torneo soberbio de ambos, los caribeños consiguieron ganar cartel en Costa Rica al punto de que Rafael Arias, presidente guapileño, confesó que Juan Carlos Rojas, jerarca de Saprissa, le hizo saber que si algún día negociaba a Paradela tomara en cuenta a Saprissa.

En el pasado, también Agustín Lleida, gerente deportivo de Alajuelense, ha dado a conocer el interés rojinegro por Javon, no obstante llegar a un acuerdo con el Santos ha sido misión imposible.

Pero, lo que pocos saben es que tanto manudos como morados tuvieron la primera opción de tener a ambos jugadores en sus filas, porque los dos nombres fueron llevados por su agente, Simone Ghirlanda, a la mesa de negociación tibaseña y rojinegra un año antes de que se vincularan a Santos.

Ghirlanda confesó que por las condiciones de los dos, los visualizaba en un cuadro de los grandes de Costa Rica.

“Con respecto a Luis Paradela, lo saqué de Cuba a inicios del 2019, conseguí llevarlo a la segunda división de Guatemala. En la segunda de Guatemala le fue bien y desde mediados de 2019, comencé a hablarlo en Costa Rica, lo presenté a Alajuelense y se lo enseñé a un directivo de Alajuelense, Tomás Guardia, pero no hubo mucha atención, entonces apostamos por llevarlo a Estados Unidos y estuvo en la USL. Al final tuvo problemas por la visa y demás... Entonces buscamos opciones en El Salvador y no fue hasta 2020 que Santos le dio esa oportunidad”, destacó.

Otro que en los mismos tiempos recibió mensajes sobre Paradela fue Juan Carlos Rojas, presidente del Saprissa, quien tampoco le prestó mucha atención, según Ghirlanda.

Simone explicó que para él no fue extraña esta situación, porque le tocó vivir la misma historia tiempo antes con Javon East.

En agosto del 2018, por medio de un mensaje de WhastApp, Ghirlanda le hizo saber a Juan Carlos Rojas de la existencia del jamaiquino. Santos contrató a Javon en 2019.

[ Afición de Alajuelense clama fichaje de Luis Paradela ]

“Yo conocí a Víctor Madrigal, un hombre que está relacionado con el fútbol costarricense, empecé a hablar con él y le dije que el fútbol mundial es de atletas y yo consideraba que Costa Rica estaba fallando porque no le daba chance al mercado caribeño. Al final costó, costó, pero cuando Wanchope estuvo en Saprissa llevamos a Aubrey David y él comenzó a mostrar cosas, pero aún así hay mucha gente que dice que el caribeño no pegará en Costa Rica, pese a lo que ya se ha demostrado”, enfatizó.

Javon East en el país ha jugado con San Carlos y Santos, pero con los guapileños su rendimiento ha sido destacable. (Rafael Pacheco Granados)

El asesor de los dos romperredes contó que él ve a Costa Rica como liga trampolín, empero por lo difícil que es apostar por un caribeño, los jugadores que llegan ya están en una edad madura en la que se dificulta buscar después opciones en Europa.

“Me hubiera gustado traerlos más jóvenes, Costa Rica no es un mal mercado, pero no es el mismo de 2014, entonces no se fijan tanto en ese mercado. Javon llegó a Costa Rica con 24 años y ese ya no es un jugador joven. Me gustaría convencer a equipos para traer a juveniles del Caribe... Estamos intentando que Santos nos permita traer un cuarto extranjero con juventud”, sentenció.

Sobre el futuro de ambos jugadores, el agente es enfático en que Saprissa y la Liga no están descartados como destinos; no obstante, ellos quieren ir afuera de Costa Rica.

“Puede que Saprissa y Alajuelense sean buenos lugares para ellos porque lo de afuera se ha complicado. Estamos pensando en Asia, pero no lo sabemos. Yo te voy a decir algo: deberían de volver a ver al Caribe porque estos jugadores ganan el 30% menos que un hondureño, por ejemplo, y ellos te hacen y producen el triple: los números lo dicen”, finalizó.

Ahora Javon y Paradela han recibido coqueteo del Saprissa y Alajuelense, pero de eso no ha pasado porque Santos se remite a altas sumas para traspasarlos. Hace dos o tres años, morados y manudos los pudieron conseguir por montos económicos bajos, pero los dejaron pasar.