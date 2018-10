Para el equipo de Martín Cardetti, Rudy Dawson es una pieza clave. El defensor es su segundo hombre más regular, con 1.620 minutos jugados y esa amonestación, que según los norteños no procede, se convierte en la quinta amarilla del jugador, por lo que si no se la quitan, él no podría jugar el sábado, en la visita de los norteños al Santos.