Alajuelense y el arma de doble filo

Giancarlo González asegura que la Liga está haciendo un buen trabajo y que los resultados tienen que llegar. (Jose Cordero)

En medio de la rabia y la frustración que siente por los últimos resultados de Alajuelense, Giancarlo González muestra su lado más autocrítico y en medio de la desazón, tiene la esperanza de que el equipo reaccionará de inmediato.

“Siento que teníamos que salir un poco más agresivos, nosotros los jugadores, después de perder el clásico, de la forma en la que lo perdimos”, lamentó el defensor.

Considera que no es un problema de actitud, sino de ser más agresivos en la cancha y explicó que al mencionar ese término se refiere a los mano a mano, en ganar los duelos, las bolas divididas, cobrar los tiros de esquina a favor de modo que un compañero saque provecho.

“Son cosas que nosotros como futbolistas sabemos que tenemos que mejorar para ayudarnos entre todos, como jugadores, con el cuerpo técnico, porque se sabe que esto es de resultados”, citó el defensor.

De los últimos cuatro partidos, la Liga cayó contra Pérez Zeledón, venció a Cartaginés con remontada en el último minuto y luego de eso perdió en el cierre frente a Saprissa y Sporting FC.

“No se nos están dando y lo que ocupamos hacer acá es estar unidos, trabajar el doble de lo que lo estamos haciendo para que los resultados vengan a nuestro favor y tratar de aprovechar las oportunidades en los momentos fundamentales donde tenemos opciones de crear diferencia en el partido para darnos valor, darle valor a nuestro trabajo y que esto se vaya por el lado positivo”.

Pipo sabe qué hay molestia y lo comprende a la perfección. Es tan liguista que perder lo incomoda al igual que le ocurre a cualquier seguidor del club.

“Nosotros entendemos al aficionado, la Liga es un equipo grande, yo sé lo que es estar acá, que es pelear por campeonatos, pelear por estar acá. Obviamente que hagamos el esfuerzo máximo de cada uno. Si hay un compañero que no da su esfuerzo yo soy el primero en ir a hablar con él para ver qué pasa, porque somos seres humanos, puede tener problemas o una cosa así”, apuntó.

El cuanto a Albert Rudé, González mencionó que trabaja bien y que se ve el planteamiento en la cancha.

“Los que analizan fútbol, los que ven fútbol de verdad saben que la Liga es un equipo que va y propone en cualquier cancha, que tiene la pelota, que tiene la pelota con idea, que trata de aprovechar los espacios que nosotros mismos creamos, que tratamos de condicionar al rival”.

Pero que ese oponente también juega y que existen opciones a nivel mundial cuando un equipo se mete atrás, como centros de primera intención, centros dando un pase hacia atrás.

”Todo eso lo trabajamos, también porque el cuerpo técnico nos da las ideas. Obviamente tenemos que ser críticos nosotros también como jugadores y saber que tenemos que mejorar en ese pase, mejorar en ese apoyo, mejorar en ese cobro de tiro de esquina, mejorar en la marca en el área, todas esas cosas tenemos que mejorarlas”.

La Liga está bien posicionada en la tabla, pero su gran problema es que desperdició la oportunidad de distanciarse en la tabla.

“Yo siento que aquí estamos metidos en un saco todos, todo el liguismo, tenemos que estar unidos, sabemos que estamos pasando un momento duro, eso no se puede esconder, pero de aquí solo se sale con trabajo”.

La defensa

Alajuelense pasa apuros en defensa, al tiempo que el equipo no está preciso en definición.

”Los duelos aéreos los ganamos todos, el gol en el clásico fue de tiro de esquina, una pérdida en una marca de un jugador equis, puede pasar”, analizó Pipo.

Indicó que contra Sporting FC les hicieron un gol luego de un rebote en un tiro libre que le quedó a Brayan López.

“Es suerte también y luego un centro rápido que estamos atacando, estamos buscando la diferencia para irnos arriba en el 2 a 1, nos agarran mal parados, centro de primera y es una jugada muy difícil en el área que nos la cobran a nosotros”.

González recordó que en el clásico, Saprissa llegó una vez y les anotó; mientras que Sporting FC lo hizo unas cuatro veces durante todo el encuentro.

”Nosotros tuvimos opciones de hacerlo, no las estamos haciendo y hay que mejorar. Todos tenemos que mejorar, defensas, mediocampistas, delanteros, cuerpo técnico, la afición, la directiva, todos tenemos que mejorar y tratar de que vengan los resultados positivos”.

‘Todos quieren estar acá’

La Liga es vista como el equipo que lo tiene todo y a la hora de la verdad no responde. Según González, el Centro de Alto Rendimiento (CAR) y lo qué hay ahí son facilidades a las que los jugadores les sacan provecho.

“Usted ve los jugadores de la Liga estamos recuperados siempre, pocas lesiones, la masa muscular y todas estas cosas se ve que son bien atletas. Siento que eso se ha convertido en un arma de doble filo, porque la Liga tiene el CAR y ningún otro equipo en Costa Rica lo tiene“, indicó.

Y agregó: ”Todos los equipos vienen a jugarse la vida contra la Liga, porque la Liga tiene el CAR, porque la Liga tiene todo y porque todos quieren estar aquí. Eso es bonito porque estamos en un club donde todos quieren estar aquí. Entonces nosotros tenemos que defender eso en el día a día, con trabajo, con compromiso, con responsabilidad y obviamente con resultados“.

¿Identidad perdida?

Otro de los señalamientos constantes hacia Alajuelense va enfocado a que el club dejó de apostar tanto por jugadores de la casa. Sin embargo, González refuta eso.

“Yo siento que en todos los equipos del mundo habrá tres o cuatro jugadores de identidad de bases, en la Liga creo que hay varios, está Bryan (Ruiz), estoy yo, vienen de abajo otros“.

De hecho, cree que es bueno que esa identidad se recobre con futbolistas de la cantera porque dice que si no se les da la oportunidad cuándo van a agarrar experiencia.

“Todos fuimos primerizos alguna vez y entonces yo siento que es de confianza, es de tiempo, de que la agarren. Qué más liderazgo puede pedir uno acá si está Bryan, está Pipo, está Celso (Borges)”.

Añadió que desde que Celso firmó con Alajuelense, su pasado morado queda de lado.

“Se debe a la Liga y da lo máximo y lo mejor para la Liga y es un rojinegro más porque está con nosotros en el camerino y él es un rojinegro más, igual que otros que vienen de otros equipos. Son rojinegros más porque son parte de nosotros. Nos cubrimos al 1.000“.

Además, indicó: “Si mañana Celso tiene que dar sangre por mí yo sé que la va a dar, al igual que yo la doy por él. Son cosas de grupo, no depende del pasado de tal, no, es el presente. Somos la Liga, estamos acá y si hay que dar la sangre por un compañero la damos. No se nos están dando los resultados y tiene toda la razón, pero van a venir porque creo en el trabajo”.

La Liga visitará este domingo, a las 3 p. m. a Jicaral. El cuadro rojinegro llega obligado a no fallar en este pulso contra el cuadro dirigido por Mauricio Montero.