“En casa siempre imponemos las condiciones, el ritmo de juego y yo creo que este partido que viene no va a ser la excepción. Por la situación de que tenemos que ir, buscar y ganar, todavía tenemos que agarrar más la batuta del partido. Si no hubiéramos perdido, porque al minuto 90 íbamos 2-2, nos habría tocado buscar el partido en nuestra casa, así que en estos momentos no ha cambiado absolutamente nada y las muchachas están bien preparadas para afrontar en lo que estamos metidos”, reiteró.