Alajuelense vs. Cartaginés: Cuando la historia da la espalda a los dos equipos por igual

Alajuelense nunca ha remontado una final después de perder en el primer partido; pero Cartaginés tampoco ha sostenido la ventaja al imponerse en el duelo de ida. Este miércoles pasará algo histórico en el Morera Soto. (Rafael Pacheco Granados)

Una historia sin precedentes en el fútbol nacional se escribirá la noche del miércoles en la gramilla híbrida del Estadio Alejandro Morera Soto.

Cartaginés visitará a la Liga con una ventaja de 1 a 0 en la gran final del Torneo de Clausura 2022, gracias a ese tanto conseguido el domingo por Jeikel Venegas en el minuto 90, en el Fello Meza.

“Leyenda, creencia, superstición, y/o mito de la maldición y del muñeco enterrado, totalmente superados”, escribió el lector de La Nación, Carlos Coto, convencido de que el cuadro brumoso será campeón y así pondrá fin a la sequía más larga en la historia del balompié costarricense.

Fue en el torneo de 1940 (que finalizó en enero de 1941) la última vez que Cartaginés alzó la copa. 82 años después, los de la Vieja Metrópoli sueñan con acabar su suplicio.

La victoria en Cartago desató los festejos por la provincia y hasta en esa carroza se suben aficionados de otros equipos; pero a la vez hay algunos brumosos que tan solo disfrutan el momento y evitan contagiarse de triunfalismo.

Ya la historia le dio la espalda a Cartaginés la vez anterior que acariciaba la copa.

Fue en el cierre del Verano 2013, en una final cargada de polémica. Los blanquiazules ganaron el primer partido de la final contra Herediano por 3 a 1. En el duelo de vuelta, los florenses sacaron una victoria con ese mismo marcador, ameritando los lanzamientos de penal. Y ahí, en la ruleta rusa, el ‘Team’ se dejó la corona.

Si bien es cierto, Cartaginés lleva la ventaja en este momento sobre Alajuelense, está ese antecedente, una final de la que José Miguel Cubero fue parte. Y él cree que la Liga hoy por hoy mantiene sus opciones intactas.

“Es que un gol no marca nada, también un gol que ellos nos hagan empezando el partido puede marcar mucho, es claro. No sabemos qué van a proponer ellos y es problema de ellos. Lo que nos interesa es lo que vayamos a hacer el miércoles en nuestra casa con nuestra afición, en nuestro ambiente, con todas las condiciones que podamos poner nosotros. Ellos salen ganando el domingo, pero esto no ha terminado”, comentó José Miguel Cubero.

Del lado de la Liga, la historia tampoco es un buen augurio, pero si los brumosos creen que romperán esos 82 años sin títulos, en Alajuelense también piensan que es el momento de hacer lo que en 103 años no han podido.

Según datos difundidos por el periodista y estadígrafo Luis Enrique Bolaños en su cuenta de Twitter, “la Liga perdió en la ida de las finales en 85, 86, 93-94, 94-95, 97-98, Verano 2008, Invierno 2015, Verano 2016 y Apertura 2019. ¿Cuántas remontó?: Ninguna”.

Además, apuntó que hasta ahora, “todos los equipos que llegaron con un gol de ventaja a cerrar finales siempre salieron campeones. Curiosamente, los únicos dos que desaprovecharon ir ganando llegaron al partido de vuelta con dos anotaciones de ventaja, que fueron Alajuelense en el Invierno 2008 y Cartaginés en el Verano 2013″.

Por su parte, el periodista y estadígrafo Christian Sandoval señaló: ¡Vaya reto para Liga Deportiva Alajuelense! De las 26 finales de campeonato disputadas por Alajuelense en su historia, perdió nueve veces en el juego de ida y nunca logró remontar. Sucedió cinco veces contra Saprissa, tres contra Herediano y una vez contra el Municipal Puntarenas”.

El miércoles alguna de las rachas acabará. Podría ser que Cartaginés esta vez sí saque provecho de golpear primero en la gran final y que vuelva a festejar después de 82 años, dejando a Alajuelense en llamas.

O que la Liga reaccione, remonte y añada la copa 31 a su vitrina, siendo la primera vez en su historia que cambia el rumbo de lo que ocurre cuando empieza perdiendo el primer partido de una final.

Esta vez la historia le da la espalda a Alajuelense y a Cartaginés por igual, pero alguno de los dos clubes más longevos del fútbol nacional conseguirá el miércoles un hecho sin precedentes.