Alajuelense volverá a jugar 26 días después con algunas novedades

Bryan Ruiz y Celso Borges se reintegraron a las prácticas de Alajuelense después de ser puntos altos con la Selección de Costa Rica. Ellos podrían tener participación este viernes contra Santos. (Prensa Alajuelense )

Bryan Ruiz, Celso Borges, Johan Venegas, Carlos Mora, Ian Lawrence y Leonel Moreira se reincorporaron a las prácticas de Alajuelense; también retornan Alex López y Freddy Góndola.

26 días después de su último partido oficial, Alajuelense recibirá este viernes al Santos de Guápiles, a partir de las 6 p. m. y Albert Rudé puede contar con la mayoría de jugadores que estaban haciéndole frente a lo que fue el cierre de la octagonal de Concacaf rumbo a Catar 2022.

De hecho, el español tiene casi el equipo completo, a excepción de Venegas, quien aún debe purgar dos partidos de sanción.

“Contentos, el grupo en general así lo siente, ya necesitábamos esa competencia, siento que estos días fueron bastante provechosos para afinar detalles, para pensar en algunas cositas en las que hemos fallado, ahora tratar de mejorarlo y de poner en práctica lo que hemos hecho estos días”, comentó el mediocampista Bernald Alfaro.

Definió estas semanas como una mini pretemporada y contó que al principio fueron días de bastante carga y considera que eso era lo más conveniente, debido a que tenían que esperar bastante para volver a competir.

“Estamos bastante contentos y a punto físicamente. Fueron semanas de bastantes detalles, detalles tácticos que tenía el profe por ahí, guardados, que cuando jugamos domingo - miércoles - domingo es difícil de trabajarlos por un tema de cargas, esto cayó perfecto y ahora como le digo, es nada más de tratar de ponerlo en práctica”, citó Alfaro.

La Liga regresa a la acción contra un Santos de Guápiles al que los rojinegros le tienen respeto.

“Es un equipo bastante complicado, no por nada clasificó en el torneo anterior, son de bastante respeto, pero lo hemos analizado bien, trabajamos con base en eso y estamos en un buen momento para afrontarlo”, apuntó Alfaro.

Mientras que Yurguin Román dijo: “Es un equipo muy aguerrido como ya sabemos todos, lo tuvimos en semifinales, sabemos lo que pueden dar y que vayan en la última posición es tema de fútbol, es normal, a veces se dan los resultados, a veces no, pero es un gran equipo”.

El lateral izquierdo aprovechó el receso para terminar de recuperarse de una lesión. Román presentaba un desgarro en el cuádriceps y tiene más de una semana de entrenarse con normalidad. De hecho, sumó unos minutos en el último fogueo de Alajuelense y no tuvo ningún tipo de molestia.

“Fue un parón que siento yo que nos da ese margen de trabajar lo que no se había podido trabajar en el torneo por el tan corto tiempo de partido a partido, fue un parón que nos vino muy bien. Había como tres lesionados y ese parón nos da el margen para recuperar jugadores y tener la plantilla completa”, destacó Román.

Para él, el partido de este viernes tiene un matiz especial porque por primera vez en mucho tiempo está habilitado de nuevo el 100% del aforo en el Morera Soto.

“Ahora el estadio al 100%, que la gente nos vaya a apoyar, que estén ahí en las buenas y en las malas y vamos para arriba que esto es la Liga y tenemos que estar en la zona más alta y ojalá buscar el campeonato”, citó el carrilero.

Durante esta pausa, en la Liga también se dio la renovación del contrato del creativo de 19 años Aarón Suárez, quien firmó hasta diciembre de 2026.

“Me siento muy contento con la institución por el apoyo que he recibido en estos años que he estado, con la afición también que me ha recibido bastante bien, con los jugadores y ahora seguir trabajando más, creo que es una responsabilidad aún más grande, estoy preparado para este desafío”, expresó Aarón Suárez al referirse a su renovación.

Para él todo ha transcurrido más rápido de lo que pensaba. Fue a mediados de 2019 cuando tomó la decisión de marcharse de Saprissa para terminar de formarse en Alajuelense.

“Cuando yo llegué aquí estaba en ligas menores, me quedaba en la residencia y en las tardes iba a entrenar yo solo y eso me ayudó bastante a mejorar en la parte futbolística. Personalmente me ha ayudado bastante a desarrollarme en la parte social, en poder expresarme mejor y en hacer amigos”.

Desde el año anterior, él pasó a ser parte del primer equipo de la Liga y sin percatarse, se convirtió en uno de los ejemplos a seguir para esos cachorros de la cantera que sueñan con seguir sus pasos.

“Eso es algo muy bonito, un compañero que tuve en la residencia me dijo que yo soy una persona a seguir de él, eso lo llena a uno de motivación, es lindo que se lo digan, motiva muchísimo, acá uno comparte con todos los compañeros de liga menor, todos nos conocemos”, citó.

Y agregó: “Cuando llegué acá empecé en ligas menores y el primer equipo lo veía lejos, ahora que me gané un espacio me levanto todos los días y le doy gracias a Dios e intento aprovecharlo al máximo”.

Aparte de que se recuperaron jugadores, que el club ‘amarró' por más tiempo a Aarón Suárez y que está permitido el 100% del aforo, otra de las novedades para este viernes es que de nuevo se venderán comidas en el Morera Soto.

Es claro que la afición no solo extrañaba ir a las gradas, sino también darse uno que otro gusto con los famosos taquitos, choripanes, hamburguesas, chifrijo, patí, mangos, empanadas, carnitas y refrescos, por citar algunas opciones del variado menú.

