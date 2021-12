Alajuelense vivió una pesadilla con el cubano que sí brilló en la semifinal

No hay duda que los reflectores se suelen posar sobre un cubano en el torneo nacional, precisamente sobre el del atacante de Alajuelense, Marcel Hernández, sin embargo, en la ida de la semifinal con el Santos fue Luis Paradela quien se llevó todos los aplausos y fue el único protagonista.

El portero de Alajuelense Leonel Moreira (izquierda) no pudo detener el remate de Luis Paradela, en el primer gol de Santos, en el duelo de ida de la semifinal. (Rafael Pacheco Granados)

Paradela, titular a diferencia de un Hernández que entró hasta el minuto 64, fue una verdadera pesadilla para toda la defensa manuda, en especial para Fernán Faerrón y Giancarlo González. Ambos centrales se vieron muy mal en los dos tantos de Paradela y terminaron desbordados y perdidos con los enganches del isleño.

El atacante guapileño se hizo sentir apenas en 57 segundos y abombó las redes al quitarse sin problemas a Faerrón. El central rojinegro fue tan superado que en el 53′ mejor lo sacaron del terreno de juego, ya que el santista hizo lo que quiso con él. Antes (51′) el ariete también avergonzó a González, al quitárselo con un movimiento y definir para su doblete.

Eso sí, el tanto del descuento de la Liga en el último suspiro borró parte de la sonrisa del protagonista de la noche, ya que el triunfo 3 a 2 no se ve tan favorable para la vuelta.

“Todos sabemos que el gol de visitante pesa al final, pero igual logramos una victoria importante y hay que tener la cabeza arriba. Debemos trabajar muy bien el partido de vuelta... Fue un buen partido de todo el equipo, gracias a Dios se sacó la victoria y aunque no esperábamos ese gol en la última jugada del partido, esto así es fútbol y hay que seguir trabajando. A Alajuela tenemos que ir a hacer el mismo partido que en la ida”, destacó la figura caribeña.

[ La furia de Johan Venegas le da vida a Alajuelense y deja caer un balde de agua fría sobre el Santos ]

Paradela suele ser un futbolista desequilibrante, que ataca por la izquierda y le gusta enganchar y probar al arco. Sin embargo, levantó la mano a la hora grande y sumó goles a su repertorio cuando más necesitaban de él.

De los siete goles que tiene en el Apertura 2021, cinco los consiguió entre la fecha 20 y la semifinal. Antes de esto apenas tenía dos tantos, uno en la jornada ocho y otro en la 12.

Los guapileños necesitarán más que nunca del cubano para la vuelta, teniendo en cuenta que la serie está muy abierta y el gol visitante ante empate vale doble. Los santistas reconocen que ir a defenderse al Morera Soto sería una torpeza.

“Fue un buen partido, lo intentamos y ventaja es ventaja. No puede haber cansancio o dolor, pero nos descuidamos, le dimos espacios y ventajas a la Liga y nos hicieron esos dos goles... Para la vuelta hay que ir a proponer, en Concacaf aprendimos que no podemos meternos atrás o llegar a especular, sino que a esta Liga hay que ir a atacarla, porque tiene buenos jugadores y no los podemos dejar”, finalizó Juan Diego Madrigal.

Verdugo inesperado

Si lo de Paradela es de destacar, hay un verdugo de Alajuelense que volvió a aparecer, pese a que los manudos no le pusieron mucha atención.

Michael Barquero apenas tiene nueve goles en la Primera División, pero cinco se los marcó a la Liga, lo que habla de un futbolista que le tiene la medida a este rival y sin ser atacante, le hace daño a este adversario.

En el Invierno 2013 le convirtió un doblete (4 a 4), cuando jugaba con Saprissa, en el Invierno 2016 les marcó uno más ya con los guapileños (3 a 2 Santos) y en el Apertura 2019 les hizo lo mismo (2 a 2). Casualmente cuando le marcó al León su club nunca perdió y este jueves así fue de nuevo (3 a 2).