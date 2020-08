“A mí no me parece tanto cambio, hay que consolidar un grupo y darle continuidad. Cada cierto tiempo usted puede hacerlo, pero me parece que estos nuevos jugadores es gente muy nueva. Lo de Bryan Ruiz sí es punto y aparte, él no tiene ese problema, pero los demás sí. Hoy la Liga no tiene conjunto, porque son muy nuevos y los cambios no son prudentes. Eso sí, yo creo que Alajuelense va a levantar el nivel, no siempre va a jugar así, no creo que sea motivo de mucho drama”, adujo el experto.