Alajuelense visita a Verdes en vivo: Siga aquí el partido de la Liga que pocos pueden ver

¡Sigue en marcha la Fase de Grupos de la #CopaCentroamericana! 🏆



🇧🇿 Verdes FC vs @ldacr 🇨🇷

🇬🇹 @CobanImperial vs @UDUniversitario 🇵🇦

🇳🇮 @realestelifc vs @CDOlimpia 🇭🇳



¡No te pierdas la actividad de tu Club! pic.twitter.com/6jpsZsGFny