Alajuelense visita a Alianza de El Salvador en medio de fatiga y lesiones

Fabián Coito considera que el ataque de Alianza es uno de los puntos que Alajuelense debe controlar este miércoles. (Pantallazo)

Alajuelense se encuentra en El Salvador, porque este miércoles visitará a Alianza, a las 8 p. m. en el Estadio Cuscatlán, en la ida de los cuartos de final de la Liga Concacaf.

Los rojinegros empiezan a sentir fatiga y las lesiones aparecen. Ese fue uno de los temas abordados por Fabián Coito en la víspera de este partido en San Salvador.

¿Ustedes veían venir el tema de la fatiga y las lesiones?

Las lesiones de los futbolistas del plantel obedecen a distintos factores, algunos son de temas óseos, otros musculares, otros de golpes. Por lo tanto, son diferentes causas y no únicamente la fatiga, pero sí la fatiga es uno de los factores que más incide, porque realmente le ha tocado un calendario muy exigente a la Liga.

Con un torneo pasado que terminó muy cercano a los inicios de trabajo de este y eso influye en el descanso, la preparación, en la pretemporada para encarar la temporada deportiva y lógicamente que puede estar influyendo en los rendimientos y en las decisiones que tomamos nosotros como entrenadores.

Yo creo que por el torneo que está jugando la liga local, todos los equipos están sometidos a una exigencia grande, pero el caso nuestro, que ya hemos tenido que pasar dos rondas de Concacaf se potencia un poco más y se da por eso que te decía del torneo anterior, del poco tiempo de descanso, de la poca pretemporada. Y de tener que iniciar en la tercera ronda este torneo de Concacaf.

Pero bueno, intentaremos ir regulando un poco las cargas, repartiendo los esfuerzos, planificando partidos de acuerdo a lo que más nos conviene e ir mirando de qué manera vamos encarando los dos torneos para obtener los objetivos que permanentemente busca un equipo como la Liga, que es estar en la definición de los dos.

A qué obedecen las lesiones, no hay un único factor para encontrar una razón, pero la fatiga y el exigente calendario al que ha sido sometida la Liga puede ser una de las razones, por supuesto.

¿En cuál torneo cuesta más ganar los partidos, en Liga Concacaf o en el campeonato nacional?

Los dos son torneos que tienen sus propias dificultades, el formato hace que sean situaciones diferentes. En el torneo local, al menos en la etapa en la que estamos, un resultado negativo permite imaginar que hay tiempo de recuperar.

En la Liga Concacaf son partidos de ida y vuelta, donde un resultado negativo condiciona seriamente lo que es la continuidad en el torneo. Esa situación hace y condiciona un montón de decisiones al momento de jugar de parte de los futbolistas, de las decisiones nuestras.

Por lo tanto, no me animo a decir cuál es más difícil o menos difícil. El fútbol hoy de Primera División, en el fútbol profesional creo yo que estar hablando de algo sencillo es estar pecando de no conocer lo que significa el fútbol profesional de hoy.

¿Qué insumos tiene de los jugadores de Alianza, porque a algunos los enfrentó cuando usted estaba al frente de Honduras?

Es información, con la selección de El Salvador hace un año exacto que nos enfrentábamos y jugadores que hoy están en Alianza integraban la Selección Nacional. Ha pasado un año, son situaciones diferentes, torneos diferentes.

Hemos venido preparando el partido desde lo colectivo y lo individual, así que esperemos tener una buena información del equipo y de los futbolistas.

¿Qué tanto le ocupa el tener cuatro lesionados en la zona defensiva para este partido y en los días previos al clásico?

La dificultad natural para cualquier entrenador de un montón de futbolistas que no pueden estar a la orden, que coinciden en posiciones muy cercanas y que ha condicionado un poco la integración del equipo, pero creemos mucho también en los futbolistas que están a la orden y que van a ocupar esos lugares.

En la expresión colectiva del equipo, los objetivos que tenemos por delante, es la idea general, así que más allá de todas estas bajas obligadas que tenemos, creemos mucho igual también en lo que puede llegar a hacer el equipo.

Así que es la preocupación normal, no tanto por no contar con ellos, sino por la inquietud de querer que lo antes posible puedan estar a la orden.

¿Pudo conversar más en frío con Miguel Ajú luego de que él dijo que anda buscando opciones? ¿Eso le cambia la planificación en la portería porque se dice que Leonel Moreira juega por el tema del Mundial y por el dinero que eso representa?

Sí, pero nada en función de lo que haya dicho Miguel, que quizás pueda dar lugar a distintas interpretaciones. Yo lo único que sé, la comodidad de Miguel, también lo necesario que es para nosotros y lo buen arquero que es.

Me baso en eso para después tomar las decisiones y de ninguna manera yo estoy poniendo a un jugador por lo que pueda provocar en decisiones de otras personas; si no en lo que yo considero mejor para el momento y para el equipo.

¿Cuenta con alguna situación para evitar el ataque explosivo que tiene Alianza?

Planificar el partido, así como lo hemos hecho en anteriores ocasiones y como lo hacemos cada vez que nos toca jugar a nivel del torneo de liga. Limitar al máximo las posibilidades del rival es una parte del plan de juego y después, tratar de tener una expresión colectiva que también pueda hacerles daño en la parte defensiva del equipo rival y que pueda darnos opciones de convertir, que en definitiva es uno de los objetivos que busca todo equipo en el partido.

Intentar evitar los goles en el arco propio y convertir en el arco rival, potenciando las posibilidades que tiene nuestro equipo con los futbolistas que tenemos, por movimientos que tenemos y limitando al equipo rival, esa es una de las características que Alianza puede tener y veremos si podemos imponernos nosotros desde el punto de vista defensivo, frente a ese ataque que estoy de acuerdo que es bueno.