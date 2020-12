”Yo obtuve cinco campeonatos y hoy ya no se logra nada, no se ha podido clasificar a la cuadrangular en el último año y ahora que se consigue, en dos partidos estamos casi afuera. La Junta Directiva tiene que remozar mucho el equipo. Yo creo que tienen jugadores que tienen mucho de estar que no le están dando lo que la institución necesita”, profundizó.