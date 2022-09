Alajuelense va por el boleto a ‘Concachampions’ con el ego golpeado

Fabián Coito dijo que a pesar de la sobrecarga de partidos, a Alajuelense le cae bien volver a jugar de nuevo rápido, después de la derrota ante Saprissa. (JOHN DURAN)

Liga Deportiva Alajuelense jugará de nuevo este martes, en lo que se convierte en el partido más importante hasta ahora para Fabián Coito.

No es que los otros juegos no pesen, porque el charrúa dirige un equipo que tiene la obligación de ganar siempre, un club que está en deuda con su gente.

Pero es que el partido de este martes es decisivo. Alajuelense golpeó primero en El Salvador y llega con una ventaja de 1 a 0 ante Alianza, gracias al tanto convertido por Bernald Alfaro en el Estadio Cuscatlán.

Está en disputa el pase a las semifinales de la Liga Concacaf, que se traduce su vez en la clasificación a la Liga de Campeones de Concacaf.

La Liga viene de un tropiezo en el clásico contra Saprissa. Eso sin duda es un golpe fuerte el ego rojinegro.

Inclusive, el propio Fabián Coito perdió la cabeza, porque cuando vio que Ricardo Montero expulsó a Johan Venegas, se metió a la cancha para reclamar también.

El central lo acusó en su informe, al señalar que el charrúa le dijo: ‘Sos un ladrón, cómo no vas a pitar ese penal’.

Sobre eso, lo único que Coito dijo este lunes en la conferencia de prensa virtual organizada por Concacaf fue: “Yo solamente reconozco mi error y esperar ahora el fallo del organismo que toma decisiones, nada más”.

El timonel de la Liga expresó que cuando el futbolista profesional entra a un campo, lógicamente que la intención es ganar el partido, pero que también tiene que estar preparado para afrontar cualquier escenario que se pueda presentar.

“Por lo tanto, (perder el clásico) es un resultado no esperado, de ahí a que repercuta en todo lo futuro es otra cosa. Nosotros ya estamos mentalizados en el partido de este este martes, es otro torneo y bienvenido sea que en este caso tenemos nuevamente y rápidamente otro partido para revertir esa imagen que quedó entre nosotros. No hablo de la imagen y la idea de los de afuera”, indicó Fabián Coito.

Aseguró que que en este caso es muy bueno, desde el punto de vista emocional tener la posibilidad de jugar rápidamente.

“Queremos seguir avanzando en este torneo, hemos jugado la mitad de la serie, con un buen resultado de visitante, pero nada asegura. Estamos muy claros en eso y sabemos la importancia de prepararnos para este martes y lo duro que va a ser el rival y el partido”.

Esta semana otra vez Alajuelense tiene dos juegos y usted sigue sin una semana completa para poder tratar de recuperar a todos sus futbolistas. ¿Atribuye eso a la irregularidad que ha tenido la Liga en algunos resultados?

Son factores que inciden, yo no lo atribuyo porque si no suena a excusa o malinterpretan. Yo no pongo excusas, son las condiciones en las que estamos, nada más que eso digo y creo que no preciso decirlo yo.

El periodismo deportivo está al tanto de los rendimientos y de los calendarios y que se especializa en el rendimiento deportivo de un equipo y de un deportista lo sabrá, no preciso decirlo yo.

No es una excusa, ni voy a poner el resultado del clásico como excusa. Nos tocó perder, era uno de los resultados posibles, seguimos en carrera en el torneo local y nadie sabe lo que pasará en el futuro. De repente nos volvemos a encontrar con esos rivales y tendremos la posibilidad nuevamente de medir fuerzas.

Bryan Ruiz dijo que le ha costado la parte física y que no puede jugar todos los partidos. ¿Cuál ha sido el trabajo con él, las cargas, los partidos?

Repartimos los esfuerzos como hemos hecho con casi todos los futbolistas, así que creo que es la misma consideración para todos, de acuerdo a la exigencia del partido, a la importancia que tenga su participación.

En la medida de las posibilidades siempre queremos contar con todos, no solo con Bryan, sino con todos. Es un lindo problema para un entrenador tener a todos los jugadores a la orden.

Nunca escuché que no pudiera estar para este partido. De hecho, no tendrá ningún problema de estar a la orden para la decisión que tomemos nosotros sobre el equipo.

En el partido de ida manifestó que no le dejó del todo tranquilo que Alianza dominó más la posesión. ¿Buscarán tener más posesión?

La posesión del balón es una de las tantas cuestiones estadísticas que existen en el fútbol, pero no es determinante para el resultado final. A los ejemplos me remito y Alianza tuvo un alto porcentaje de tiempo el balón y el resultado deportivo lo conseguimos nosotros.

Puede augurar mejores cosas si uno es dueño de la pelota, lógicamente. Sabíamos que el partido iba a ser así, porque lo considero un buen equipo de fútbol, compuesto por muy buenos futbolistas.

Por lo tanto, no era nada fácil quitarles el balón en su casa. Este partido será diferente, porque hay una parte jugada, porque hay un resultado que condiciona y porque se juega en otro contexto el partido.

Ojalá que cambie el porcentaje de tenencia del balón, porque permite imaginar que teniendo el balón, por lo menos podemos creer que tendremos más posibilidades de ganar el juego.

No me enloquecen a mí esos valores, esos números estadísticos de la tenencia del balón, sino que cuando lo tenemos hacerlos de una manera y cuando no tenemos el balón movernos de una manera eficiente para controlar los ataques del equipo rival.

¿Qué aspectos futbolísticos que Alajuelense plasmó el miércoles pasado en El Salvador le gustaría que se vieran este martes?

Yo creo que la seguridad defensiva, aunque se va a dar otro partido. No digo que cambien los estilos, sino que es otro partido. No hay dos partidos iguales. El orden defensivo y la forma en la que nos movimientos, cuando hablo de defensa, no es de la línea de cuatro.

Hablo del movimiento del equipo, supimos cambiar a tiempo el juego para controlar mejor el ataque rival y me gustaría repetir eso y mejorar en el aspecto cuando disponemos del balón.

En los últimos dos encuentros internacionales jugó Miguel Ajú. ¿Podría ser este torneo en el que él tenga minutos que él ha reclamado?

Todos reclaman jugar, todos quieren jugar y se manifiestan de manera diferente. Pero lo que comentó Miguel es la sensación de todos los que no les toca jugar, quiero ganarme un lugar en el equipo, quiero trabajar.

Y él está trabajando para ganarse un lugar. No voy a dar señales del equipo de este martes. Recién cuando nos corresponda dar el equipo, ahí diremos quiénes son los once que van a iniciar.

Un vistazo al campeonato nacional