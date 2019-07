“Si salgo del área ya no hay nadie y tengo que estar más fresco, más claro para cualquier jugada que me quede, ya sea una jugada colectiva o si me toca, como vos decís, hacer un mano a mano, encarar, hacer alguna jugada, tener las piernas frescas. Cuando jugamos con dos delanteros ya es diferente, porque contra el Real España en el segundo tiempo salía Ureña a rebotar y yo me quedaba con los defensas o al revés; yo salía por la pelota y Ureña se metía con los centrales”.