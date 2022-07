Alajuelense tiene todo listo para vender a Brandon Aguilera a la Premier League

Brandon Aguilera está a punto de dar el salto al fútbol de Inglaterra. (Prensa Alajuelense)

Sin que prácticamente nadie lo supiera, Brandon Aguilera emprendió vuelo este jueves con destino hacia Inglaterra.

De aprobar el reconocimiento médico, Alajuelense concretará la venta del mediocampista de 19 años al Nottingham Forest, que jugará en la Premier League a partir de esta temporada. Es el equipo que ganó el playoff para ascenso en la Championship.

El martes pasado, Brandon Aguilera acudió a la premiación de la Unafut a lo más destacado de la temporada 2021-2022, donde el mediocampista fue declarado el mejor futbolista Sub-21 del Clausura 2022.

Ahí lo acompañó su mamá, doña Mariela Zamora. Ambos reflejaban alegría y orgullo. Sabían que esa no era la única noticia buena que se gestaría esta misma semana.

El futbolista se presentó el miércoles al inicio de trabajos con Alajuelense. Era claro que si no surgía nada en el extranjero, volvería a la Liga, pero es que también todo hacía indicar que su destino era Europa.

Aguilera optó por reservarse la gran noticia en esa premiación, aunque sí adelantó que aunque debía presentarse de nuevo a la Liga, no tenía del todo claro qué iba a pasar con él. Y esas palabras, aunque no decían mucho, también eran una pista.

“Yo este miércoles inicio con la Liga, pero no sé qué va a pasar conmigo. Yo estoy muy tranquilo y donde esté lo voy a disfrutar, porque es la pasión mía de pequeño. Mi representante (Kurt Morsink) está manejando unas opciones, pero yo estoy tranquilo, no me meto mucho con eso y lo dejo trabajar a él”, comentó Brandon Aguilera el martes por la noche.

‘La Nación’ sabe que las conversaciones para que esto fuera realidad empezaron a gestarse desde hace poco más de un mes. Desde entonces, Nottingham Forest tenía mucho interés en llevarse al mediocampista.

De pasar esas pruebas médicas, Brandon Aguilera sería el sétimo costarricense en fichar con un club de la Premier League, luego de que en el pasado lo hicieron Paulo César Wanchope, Mauricio Solís, Bryan Ruiz, Joel Campbell, Bryan Oviedo y Cristian Gamboa.

Pero pareciera que no habrá inconvenientes en que eso ocurra. Aguilera hoy se ve mucho más estilizado.

En los primeros meses de este año ganó más de 1.400 minutos de competencia, tras ir a préstamo con Guanacasteca.

Jugó, que era lo que necesitaba y muy rápido empezó a destacar, tanto que atrapó la mirada del seleccionador Luis Fernando Suárez, quien empezó a convocarlo a la ‘Tricolor’. Inclusive, fue parte de la delegación que viajó en junio a Doha para afrontar el repechaje contra Nueva Zelanda, donde Costa Rica se clasificó para jugar el Mundial de Qatar 2022.

“En la física mejoré bastante, tal vez el jugar más, con esa seguidilla de partidos que tuve con la Sub-20. Yo me siento bien, con 19 años recién cumplidos me siento muy bien y listo para lo que se viene”, citó.

También comentó que ha tratado de comer mejor y cuidarse más en esa parte.

“Mi representante me ha insistido y yo también sé que si mejoro mi parte física me voy a exigir más y voy a lograr mejores cosas. Al final, el peso es un número en el que no me fijo. Mientras yo me sienta bien, esté bien y pueda dar lo mejor mío, voy a hacerlo”, apuntó.

Brandon Aguilera ha sido paciente. En diciembre jugaba las finales del alto rendimiento con Liga Deportiva Alajuelense, pero se marchó a préstamo. Lo llamaron a la Selección, fue el mejor joven del torneo y ahora tiene abierta la puerta de par en par para concretar un sueño: jugar en la Premier League.

Al lado de su mamá, en esa premiación del martes se le venían a la mente esos duros momentos en los que lloraba y era ella quien también derramaba derramaba lágrimas al verlo así, desconsolado, sufriendo porque había quedado fuera de lista en la Selección Sub-15 o en la Selección Sub-17.

Ella era la que no lo dejaba rendirse, la que siempre ha estado ahí, guiándolo por una línea estricta para que no se descarrile.

Verlo en la Mayor fue un momento de gran emoción para ella, para el papá del futbolista, don Bernabé y también para el hermano del jugador, Dylan; ni se diga cuando fue uno de los jugadores que viajaron a Qatar en busca de ese boleto mundialista que finalmente se hizo realidad para Costa Rica.

Y ahora lo ven emprender vuelo hacia la Premier League, con todo el abanico de posibilidades de empezar una nueva etapa en su promisoria carrera ahí.

La noticia solo es buena para el futbolista y para Alajuelense; también lo es para el fútbol nacional en sí.

Tanto en prensa, como a nivel de afición, muchas veces se han comparado las características de Brandon Aguilera con las de Bryan Ruiz y hasta se le considera como el sucesor.

Él lo toma como un halago, pero a la vez, con sus 19 años recién cumplidos, Aguilera busca construir su propia historia.

“Es una lástima que Bryan se retire, pero no quiero que la gente tenga la idea de que debo ser Bryan Ruiz, yo soy Brandon Aguilera y al final he aprendido mucho de él. Absorbo mucho y si estos seis meses lo tengo a la par lo voy a disfrutar, voy a aprender y lo voy a ver siempre con la misma admiración que lo he visto de pequeño”, afirmó el martes.

Ahora Brandon y Bryan ya no estarían juntos en la Liga por lo que resta del año, pero sí en la Selección Nacional.