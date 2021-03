“Defensivamente, creo que estamos bien paradas. El gol de Saprissa cae no por una jugada elaborada, no por algún error defensivo durante el juego, sino por un balón parado. Nos dormimos, no marcamos y de hecho la que mete el gol está completamente sola. Entonces, obviamente sí es un error muy puntual que nos cuesta el partido. Y aún apretando, aún corrigiendo los errores de la segunda parte no nos alcanza, pero sabemos que Heredia obviamente viene fuerte, lleva tres victorias y sabemos que son buenas en el balón parado también”, destacó Guillén.