“Gracias a Dios se me abrió el marco y pude ayudar al equipo con dos anotaciones y lo importante es alabar a algunos compañeros que no venían jugando, como Faerrón, que no venían teniendo tantos minutos y también eso habla bien del equipo, que todos estamos preparados para cuando el profe lo necesite”, añadió Moya en declaraciones a FUTV.