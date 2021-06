“Hoy termino mi ciclo en esta bella institución que me abrió las puertas y hoy por razones administrativas y técnicas no se me da continuidad. Agradezco inmensamente el apoyo y amor que me dio esta afición que siempre me dieron el voto de confianza. No queda más que agradecer y seguir trabajando para nuevos proyectos”, reseñó Corrales.