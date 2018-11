“A mí la verdad no me sorprendió que a Mac lo expulsara, porque es un jugador que siempre está tachado por los árbitros. Yo que estaba más cerca vi que fue normal y que no daba para esa amarilla, pero el problema es que siempre le cobran el pasado. Es difícil, porque nos estamos jugando mucho. Para mí un árbitro tiene que ser neutral y no perder la cabeza, porque es el que controla todo”, añadió el volante.