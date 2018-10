“Uno siempre le va a caer mal o bien a alguna persona, verdad, no es monedita de oro y yo el que le caiga bien o mal a alguna persona no me va a sumar ni a restar. Lo que pasa es que si no hay reuniones previas en los equipos para que lean los reglamentos y sepan qué está bien y qué está mal eso los deja mal parados”, insistió Fuentes.