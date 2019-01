“Básicamente por temas administrativos no se puede, aparte de que en el caso de Figueroa todavía no se ha procedido a la desinscripción de alguno de todos los extranjeros, entonces administrativamente no puede debutar. En el caso de Esteban igual y los documentos de Ariel (Lassiter) no han llegado, entonces todavía no pueden debutar”, expresó Luis Diego Arnáez, tras la práctica de este jueves en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Turrúcares.