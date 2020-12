Además, en Teletica Radio señaló: “Fue mi primer partido en el once y agradecido con la oportunidad, con la institución que me abrió las puertas y se dio el gol, es parte de, lo pudo haber hecho cualquiera, me tocó a mí y agradecido. Estamos más unidos, más motivados que nunca. Sabemos que se juega un campeonato aparte, con muchos detalles de por medio. Cada balón, cada jugada de ahora en adelante va a contar, se juegan de aquí para adelante cuatro finales si queremos ser campeones y hay que jugarlas y estar concentrados”.